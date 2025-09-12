Los equipos séniors del Club Voleibol Gandia se estrenan en competición oficial
El masculino disputa la Copa Comunitat Valenciana y el femenino inicia la Liga
Salva Talens Carbó
Fin de semana intenso el que le espera al Club Voleibol Gandia, ya que sus dos equipos sénior se estrenan en competición oficial dentro de la temporada 2025-2026.
El masculino debuta en la Copa Comunitat Valenciana, un campeonato exclusivo para los equipos de ámbito autonómico que militan en ligas nacionales como es el caso del gandiense, que jugará este año en Primera Nacional. Su rival en la Copa será el Club Voleibol Almoradí en un partido fijado a las 19 horas de este sábado en el Pavelló del Raval.
El senior de hombres jugó el pasado fin de semana un partido amistoso frente al Club Voleibol Parla (Madrid), formado por jugadores de Superliga 2. El conjunto gandiense se impuso con un claro 3-1, mostrando un gran nivel en este inicio de temporada.
Tras el encuentro, el club gandiense ofreció una comida de convivencia para estrechar lazos y agradecer al equipo madrileño su desplazamiento hasta la capital de la Safor.
Por su parte, el equipo sénior femenino de primera división autonómica del CV Gandia inicia el campeonato de liga con la visita a la cancha del Club Voleibol Valencia.
