Gandia pierde más de cuatro millones en ayudas con la Generalitat del PP

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Gandia, Salvador Gregori, iniciaba su intervención en una rueda de prensa esta semana asegurando que la Generalitat que gobierna el PP desde julio del 2023 ha «tangado» ha la ciudad «más de un millón de euros» en ayudas y subvenciones en los últimos años.

Se quedaba corto con la cifra: Según los datos a los que ha tenido acceso Levante-EMV, la ciudad recibió en 2024 la friolera de 4,2 millones de euros menos en ayudas por parte del Consell que en el ejercicio 2022, que fue el último completo que gobernó el Botànic.

La Generalitat presidida por Carlos Mazón no ha sido, sin embargo, la única que ha metido la tijera a la ciudad de Gandia. La Diputación de Valencia, también gobernada por el PP y, en este caso, presidida por Vicent Mompó, transfirió el año pasado 704.795 euros menos que en 2022, cuando estaban el PSPV y Compromís en el gobierno de la entidad provincial, lo que acerca la rebaja total entre las dos administraciones a los cinco millones.

En 2022, Gandia ingresó en ayudas por parte de la Generalitat un montante total de 5,1 millones de euros, una sustancial diferencia con los apenas 935.000 euros que llegaron el ejercicio pasado, un 81% menos.

El principal recorte lo han sufrido los fondos para la puesta en marcha de políticas de empleo. En 2022, la Generalitat aprobó subvenciones por valor de 4,1 millones de euros destinados a planes de ocupación y talleres de empleo con el objetivo de formar y contratar parados. Esa cifra se hundió hasta los apenas 116.003 euros el año pasado. Otra partida que también se ha visto afectada de forma importante es la de ayudas para el turismo por parte del Consell, que ha pasado de 416.583 euros a 237.811.

El campanario de la Colegiata

El caso más llamativo de los recortes en ayudas de la Generalitat gobernada por el PP que está sufriendo Gandia es, sin duda, el de la rehabilitación del campanario de la Colegiata. El propio presidente del Consell, Carlos Mazón, visitó la ciudad en 2024 y se comprometió a aportar 150.000 euros para hacer frente a esta actuación, cuya fase exterior finalizó hace unos meses. Ese dinero, sin embargo, no ha llegado en los dos años y medios que el PP está al frente del Consell. Es el ayuntamiento el que ha hecho frente a dicha inversión.

En lo que respecta a la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Gandia ingresó en el último año del Botànic al frente de la institución casi 1,8 millones de euros, mientras que en 2024 esa cifra bajó hasta algo más del millón de euros.

En este caso, la partida más afectada ha sido el Fondo de Cooperación, que pasó de 1,2 millones de euros en 2022 a 539.889 euros durante el ejercicio 2024, ya que la diputación ha dado prioridad en ese programa a los municipios pequeños.

En cambio, en el caso de la institución provincial, se aprecia un incremento en la partida para poner en marcha programas de promoción turística en Gandia. Así, de los 213.390 euros que la ciudad recibió en 2022, se pasó a un incremento hasta los 364.012 euros del año pasado.

Precisamente esta misma semana, el Ayuntamiento de Gandia reclamaba también a la Generalitat inversiones como el centro de FP integrado o la falta de iniciativa para dar uso al edificio de los juzgadosn