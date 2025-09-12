Gregori: "El objetivo del ascenso es exigente, pero confíamos en nosotros y en el apoyo de la afición"

- Este domingo arranca la competición en Primera FFCV con el CF Gandia vs Massanassa CF. ¿Cómo llega el equipo a este primer partido?

Con mucha ilusión y confianza. Hemos trabajado duro en la pretemporada y ahora toca demostrarlo en la competición. Sabemos que el primer partido siempre es especial, pero el grupo está preparado, unido y con ganas de empezar con buen pie. Nuestro objetivo es competir desde el primer minuto y dejar claro que vamos a ser un equipo ambicioso durante toda la temporada.

- La pretemporada ha dejado sensaciones muy positivas y buenos resultados. ¿Qué conclusiones saca de estos amistosos?

Lo más importante es que el equipo ha ido creciendo día a día. Hemos mejorado en el modelo de juego en general y más concretamente en la intensidad, en la presión tras pérdida y en la solidez defensiva, que son aspectos que quería reforzar. También destaco la unión del grupo y la adaptación de los jugadores, ya que la mayoría son nuevos. Estos amistosos nos han servido para ganar confianza, automatizar conceptos y comprobar que estamos en el buen camino para afrontar la temporada con garantías.

- El objetivo de esta temporada es ambicioso: dar el salto de categoría. ¿Con qué armas confías en lograrlo y qué papel puede jugar la afición en un reto así?

Sabemos que el objetivo es exigente, pero confió plenamente en nuestras armas: el trabajo diario, el compromiso de la plantilla, y la unión que hemos construido dentro del vestuario. El equipo tiene talento, pero sobre todo tiene hambre de competir y crecer. En cuanto a la afición, será clave. Su apoyo puede marcar la diferencia en los momentos difíciles y darnos ese empuje extra que todo equipo necesita para lograr metas importantes. Queremos que se sientan parte del proyecto y que vivan con nosotros este reto tan ilusionante.

- El club está en plena campaña de socios con el lema "Ahora, toquemos el cielo". ¿Cómo se percibe en el vestuario esta respuesta de la gente y qué significa para vosotros contar con el respaldo de la ciudad desde el inicio?

Para nosotros es una motivación enorme. Sentir que la ciudad está detrás del equipo desde el primer día nos da una energía especial. El lema también lo sentimos dentro del vestuario porque refleja la ambición que tenemos todos. Saber que la afición responde y que se identifica con este proyecto nos hace más fuertes y vamos a trabajar para que se sientan orgullosos de nosotros cada fin de semana.

Los compañeros de Alberto Gregori en el cuerpo técnico / CF Gandia

- A nivel de plantilla, ¿qué jugadores crees que pueden dar un paso al frente este año y convertirse en piezas clave del proyecto?

Más que señalar nombres propios, lo importante es que tenemos una plantilla equilibrada en la que todos pueden aportar. Sí es cierto que hay jugadores con experiencia que pueden ser un referente dentro y fuera del campo, como Óscar Bertó, y también jóvenes con mucho margen de crecimiento que seguro darán un paso adelante. Lo fundamental es que cada uno asuma su rol y sume al grupo, porque el éxito de esta temporada dependerá del colectivo más que de individualidades.

- El calendario siempre marca momentos importantes. ¿Qué partidos o rivales tienes ya señalados en rojo en esta primera vuelta?

Está claro que el calendario siempre tiene partidos especiales, ya sea por la rivalidad (como contra el Denia), por la dificultad del rival (Algemesí, Alcúdia, La Font…) o por lo que suponen a nivel clasificatorio. Pero nuestra mentalidad es ir partido a partido, porque todos valen lo mismo. Sí que es verdad que hay choques que motivan especialmente, como los derbis o enfrentamientos directos con rivales que aspiran a lo mismo que nosotros, pero la clave será mantener la misma concentración y ambición en cada jornada.

- Y por último, ¿qué mensaje le mandarías al aficionado del CF Gandia a pocas horas de que arranque la Liga?

Al aficionado del CF Gandia le diría que nos apoye y anime en los momentos más difíciles, pero sobre todo que disfrute y se ilusione con este equipo. Hemos trabajado mucho para llegar preparados al inicio de la Liga y vamos a dejarlo todo en el campo. Sentimos su apoyo muy cerca y queremos que se sientan parte de cada victoria. Que confíen en nosotros, porque juntos, equipo y afición, podemos hacer una temporada muy bonita