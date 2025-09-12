Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Municipal Juan Peiró del Real de Gandia tendrá nuevo césped artificial antes de que acabe el año

El Ayuntamiento consigue que el coste de 150.000 € lo asuma íntegramente la Diputació de València

Un entrenamiento de la base del Real de Gandia CF en el Municipal Juan Peiró

Salva Talens Carbó

Gandia

El Ayuntamiento del Real de Gandia inició el pasado mes de mayo el proceso burocrático para cambiar el césped artificial de su campo de fútbol, el Municipal Juan Peiró.

Cuatro meses después, el consistorio ha adjudicado el contrato de obras de sustitución del firme a la empresa Realturf Systems S.L. por 152.157,7 euros (125.750€ + 26.407,50€ (IVA).

Los trabajos deben de comenzar a mediados de octubre con una duración de cuatro a seis semanas, por lo que todo hace pensar que el Municipal Juan Peiró tendrá nuevo césped artificial antes de que acabe el año.

Además, el consistorio realero ha conseguido incluir el presupuesto íntegro del proyecto en el Pla Orbert d'Inversions de la Diputació de València al cumplir con todos los requisitos establecidos. El ente provincial financiará toda la operación.

El Ayuntamiento del Real de Gandia, según confirma el alcalde, Gustavo Mascarell, ya se ha reunido con los responsables de la empresa adjudicataria de las obras y la junta directiva del Real de Gandia Club de Fútbol, principal usuario de la instalación, para determinar un calendario en base a cómo y cuándo se podrá entrenar y jugar en el campo hasta que arranquen los trabajos y dónde y cómo irán los equipos mientras dure el proceso.

El actual césped artificial del Municipal Juan Peiró se instaló hace 15 años mediante otro plan de inversiones locales de la Diputació de València.

