Oliva refuerza el plan para frenar la plaga de jabalís que amenaza su agricultura

El Ayuntamiento de Oliva, a propuesta de la Concejalía de Agricultura, ha adjudicado un contrato menor de servicios, valorado en 14.374 euros, destinado al estudio, control, captura y gestión de residuos derivados de la sobrepoblación de jabalís, un problema que está afectando de manera muy importante a los agricultores de la localida.

El contrato tendrá una duración de cuatro meses, hasta finales de diciembre, y servirá como puente mientras el Departamento de Contratación prepara un contrato mayor, cuya entrada en vigor está prevista para enero de 2026, según ha detallado el consistorio.

El concejal de Agricultura, Enrique Parra, ha señalado que desde su departamento "estamos trabajando intensamente contra la superpoblación de jabalíes, porque están dañando gravemente nuestra agricultura"

Oliva cuenta con seis jaulas instaladas en diferentes puntos del término municpal. Además, el ayuntamiento ha solicitado una subvención a la conselleria para adquirir tres más, que serían de propiedad municipal.

En las veces que se ha procedido al cierre de las puertas de estos recintos, el ayuntamiento ha logrado cazar a más de 50 jabalís. Durante este verano, en tan solo 40 días, se capturaron 116 jabalíes.

La lucha contra las jabalíes es común en todos los pueblos de la comarca de la Safor. Además, resulta necesario el compromiso de los ayuntamientos en la puesta en marcha de medidas para acabar con la plaga, puesto que el trabajo de una administración puede quedar en nada si la del término municipal colindante no lo ha hecho, puesto que las piaras se mueven de uno a otro.