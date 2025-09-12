El pregón da inicio a las fiestas patronales en Tavernes que arrancan con Del Poble Fest

Tavernes de la Valldigna ya está en fiestas. Aunque no será hasta esta tarde cuando empezará a verse ambiente por las calles, con la inauguración de Del Poble Fest, el festival que ofrecerá más de una quincena de conciertos entre hoy y mañana, el "Pregó" ha dado inicio oficial a las celebraciones que se alargarán hasta el próximo día 21.

El acto de inicio de los festejos ha tenido lugar en la plaza Major y, como en años anteriores, los y las protagonistas han sido los integrantes del Grup de Teatre de Gent Major de la escuela municipal, que han ofrecido una representación tanto en el escenario como desde el balcón principal del ayuntamiento.

Tras dar la bienvenidda a las fiestas, se ha celebrado un recital por parte de las corales de la localidad. Ha presidido el acto la alcaldesa, Lara Romero, quien ha estado acompañada por el resto de concejales del Gobierno local, además de numerosos vecinos y vecinas que no han querido perderse el inicio de la semana grande de la localidad.

Esta tarde, a partir de las 13 horas, abre sus puertas el festival Del Poble Fest, que se desarrollará hasta la madrugada del sábado al domingo. En el escenario principal, el primer concierto está previsto a partir de las 18 horas con el valenciano Tacho. Una hora más tarde, a las 19, llega el turno de Álex Ubago, a quien le seguirá el grupo Los Secretos. Tras la formación liderada por Álvaro Urquijo será el turno de Pignoise, que llega con Álvaro Benito a la cabeza. A partir de las 23.30 horas está previsto que suba al escenario el asturiano Melendi, mientras que a partir de la 1.30 actuará el grupo Seven Crashers, con el vallero Daniel Kavannagh al frente.

En el interior del recinto, además de los conciertos, se celebra también la Gastro League, donde varios 'foodtrucks' ofrecen distintos tipos de comida. En ese espacio también hay un esecnario en el que, a partir de las 13 horas actuarán un DJ local, la charanga Xe Kin Ampastre, también del municipio, y Sandra Valero, quien representó a España en Eurovisión Junior en 2023.

El sábado llega cargado de actividades. Arranca de buena mañana con el festival de 'Xarangues', que se celebra en la plaza Major. A las 14.30 horas está prevista una 'mascletà' desde la avenida República de Malta y a las 15 horas arranca la Festa Remember, en la calle Dolores Rojas. Ese día también se celebra el acto de la 'baixà' del cristo desde el Calvario hasta la iglesia de Sant Pere y por la noche, a partir de las 22 horas, tiene lugar el festival de Balls Populars.

En el recinto de conciertos del Vergeret, a las 18 horas arrancan los conciertos en el escenario principal con las actuaciones de Buhos, Isabel Aaiún, Café Quijano, Rulo y la Contrabanda, Maldita Nerea, Jajajers y Dj Fercho Energy.