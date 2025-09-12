Susto tras incendiarse un vehículo mientras subía por la carretera de Gandia a Barx en pleno monte

La rápida actuación de los efectivos de Emergencias y los reflejos del conductor de un vehículo impidieron este viernes lo que podría haber sido una tragedia personal y ambiental en la carretera CV-675 de Gandia a Barx. El vehículo se incendió mientras subía por esta carretera en unas curvas.

Los hechos sucedieron a mediodía. El conductor resultó ileso ya que pudo salir antes de que se incendiara el coche. Tras dar aviso al 112, rápidamente se presentaron agentes de la Policía Local de Barx y de Gandia, que cortaron el tráfico.

De forma paralela acudieron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, y bomberos forestales de la Generalitat, con dos autobombas. Una avioneta hizo una descarga preventiva en la zona, de alto valor forestal y que presenta algunos árboles afectados por la sequía. Finalmente, sobre las 14 horas la Generalitat dio por extinguido el incendio de vegetación.