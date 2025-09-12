Tres derbis en Segunda y otros tantos en Tercera FFCV para empezar la Liga
El fútbol regional amateur de la campaña 2025-2026 se pone en marcha
Salva Talens Carbó
Este fin de semana se disputa la jornada inaugural de la Liga en el fútbol regional amateur 2025-2026 con la participación de varios clubes de la Safor. En Segunda FFCV hay tres derbis comarcales en esta fecha y otros tantos se disputan en Tercera FFCV.
Por orden cronológico, el campeonato arranca en Segunda con tres choques para el sábado, 13 de septiembre: UD Portuarios Disarp vs UD Oliva A a las 17 horas y a las 19.30 horas, CE Ròtova A vs CF Cullera A y CF Miramar vs CF Orba.
El domingo 14 se juegan los choques Safor CF Gandia vs Villalonga a las 11 horas; A las 18 horas, UD Alginet vs Daimús CF y CEF El Verger vs UD Beniopa, y a las 18.30 horas: Real de Gandia CF vs Gorgos CF y CF Bellreguard vs UE Benifairó de la Valldigna.
En Tercera FFCV hay un enfrentamiento en la tarde del sábado. A las 17.30, UE Tavernes B (Athletic la Vall CF) contra CF Promeses Sueca B.
El domingo juegan Senyera CF vs CF Simat B a las 17.30 horas; Villalonga CF B vs Safor CF Gandia B a las 18; Benirredrà CF vs Piles CF y CD Xeraco vs Racing Rafalcofer CF a las 18.30 y UD Ondarense vs CE Ròtova B a las 19 horas.
El partido CE Conde vs Sueca United está programado a las 20 horas del jueves, 18 de septiembre, a las 20 horas en l'Alqueria de la Comtessa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las medusas hicieron su agosto en Gandia
- Arrestan a un guardia civil de Oliva tras agredir a una mujer detenida
- Declarado un incendio en la montaña de La Creu de Oliva
- La Guardia Civil investiga la actuación del otro agente y de la Policía Local de Oliva en la detención de la mujer
- La Generalitat no cede con Gandia: los usuarios del Cercanías seguirán sin bonificación
- La primera cadena de comida rápida que llega a Tavernes de la Valldigna
- Oliva abre expediente disciplinario a los policías que presenciaron la agresión a la mujer detenida
- Fira i Festes Gandia 2025: estos son los días de precios reducidos en las atracciones