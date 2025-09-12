Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres derbis en Segunda y otros tantos en Tercera FFCV para empezar la Liga

El fútbol regional amateur de la campaña 2025-2026 se pone en marcha

Una imagen de la UD Portuarios Disarp vs UD Beniopa de pretemporada

Una imagen de la UD Portuarios Disarp vs UD Beniopa de pretemporada / Àlex Oltra

Salva Talens Carbó

Gandia

Este fin de semana se disputa la jornada inaugural de la Liga en el fútbol regional amateur 2025-2026 con la participación de varios clubes de la Safor. En Segunda FFCV hay tres derbis comarcales en esta fecha y otros tantos se disputan en Tercera FFCV.

Por orden cronológico, el campeonato arranca en Segunda con tres choques para el sábado, 13 de septiembre: UD Portuarios Disarp vs UD Oliva A a las 17 horas y a las 19.30 horas, CE Ròtova A vs CF Cullera A y CF Miramar vs CF Orba.

El domingo 14 se juegan los choques Safor CF Gandia vs Villalonga a las 11 horas; A las 18 horas, UD Alginet vs Daimús CF y CEF El Verger vs UD Beniopa, y a las 18.30 horas: Real de Gandia CF vs Gorgos CF y CF Bellreguard vs UE Benifairó de la Valldigna.

El Athletic la Vall CF se denomina esta temporada UE Tavernes B

El Athletic la Vall CF se denomina esta temporada UE Tavernes B / Levante-EMV

En Tercera FFCV hay un enfrentamiento en la tarde del sábado. A las 17.30, UE Tavernes B (Athletic la Vall CF) contra CF Promeses Sueca B.

El domingo juegan Senyera CF vs CF Simat B a las 17.30 horas; Villalonga CF B vs Safor CF Gandia B a las 18; Benirredrà CF vs Piles CF y CD Xeraco vs Racing Rafalcofer CF a las 18.30 y UD Ondarense vs CE Ròtova B a las 19 horas.

El partido CE Conde vs Sueca United está programado a las 20 horas del jueves, 18 de septiembre, a las 20 horas en l'Alqueria de la Comtessa.

