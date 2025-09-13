Un pionero en la industria de los cítricos de la Safor

Las industrias de zumos y derivados de cítricos tuvieron una época de esplendor en la Comunitat Valenciana en general, y en la Safor en particular, durante el siglo XX. De la naranja se aprovechaba todo; zumos, aceites esenciales, concentrados e incluso pienso para el ganado elaborados en Gandia salían al mercado nacional y también, a través del puerto, se exportaban a países europeos.

Esas empresas ya forman parten del pasado. La más emblemática fue Productos Vital, creada en 1941 por el empresario alemán Carlos Schneider en los terrenos donde hoy está el centro comercial, y que durante los siguientes 60 años fue puntera en España tanto en tecnología como en los productos que obtuvo a partir de la naranja. De aquellos orígenes pervive Refresco, en Oliva, que en 2003 compró Interfruit, y esta última a su vez había adquirido Vital.

Pero antes del despegue de La Vital, hubo empresarios pioneros que establecieron conserveras y fábricas para sacarle partido a la naranja, cosa que no era fácil por la propia estructura de la fruta, formada por cáscara, gajos y piñones.

La fábrica en el paseo de les Germanies, junto al ferrocarril de Alcoi al puerto de Gandia. / Levante-EMV

No se sabía cómo aprovechar el zumo hasta que no aparecieron las primeras piñas extractoras manuales. Generalmente se usaba sólo la cáscara, para extraer esencias o para pienso, de ahí que esas fábricas que se extendieron por el territorio valenciano se conocieran popularmente como «peladores».

Uno de los pioneros del sector en Gandia fue Francisco Ferrairó Mascarell. Según relata José López Fernández en su libro «Història de la Vital»(CEICAlfons el Vell), Francisco Ferrairó había sido empleado de la empresa Julio Robillard y Cia, fundada en 1860 como «la primera fábrica de esencias de España». Robillard se había establecido en Gandia para obtener «agua de azahar» y producía esencias destiladas de plantas como el timón, el espliego o el romero, que conseguía en la Serranía de Cuenca.

Alrededor de 1930 Ferrairó, seguramente como sucesor de Robillard, montó en el paseo de les Germanies, junto al ferrocarril de Alcoi y la plaza de Crist Rei, una «Fábrica de jarabes, comprimidos, granulados y polvo».

Etiquetas de los productos. / Arxiu Històric Municipal de Gandia.

Este emprendedor vuelve a estar de actualidad porque recientemente su nieto, Enric Ferrairó, que hoy tiene 76 años, ha donado al Arxiu Històric Municipal de Gandia una serie de documentos de la extinta fábrica de su abuelo. Los legajos incluyen patentes de productos desde 1929, en países como Francia, Argentina o Uruguay, cuadernos de precios o gastos, y antiguas fórmulas para la elaboración de licores, jarabes, jabones y perfumes.

Anuncios de la empresa. / Arxiu Històric Municipal de Gandia.

Ferrairó, nieto, ingeniero químico ya jubilado, explica que esos papeles «existían de milagro», porque el domicilio de la familia ha ido cambiando. La hija del empresario, Consuelo, madre de Francisco, fue ama de casa y no continuó el negocio.

Como curiosidad, hay un retrato de este empresario en el «casal» de la falla Carrer Major i Passeig, ya que fue presidente de la comisión. Y fue de los primeros en tener un automóvil en Gandia.

Sus productos fueron muy diversos, ya que manufacturó aceites esenciales, comprimidos azucarados de naranja, naranjada y limonada en polvo para disolver en agua, naranjadas en comprimidos envueltos en papel de plata para evitar la humedad, pero también perfumes, jarabes e incluso aceitunas rellenas con la marca «El Turia», según los anuncios de la época, aunque no se ha encontrado ningún alta en este sentido.

La fábrica sobrevivió a la Guerra Civil, aunque durante la contienda bélica fue incautada, pero cerró definitivamente a finales de los años cuarenta, cuando ya empezaba a despegar La Vital.

En cualquier caso, pequeñas fábricas como la de Ferrairó, José Todolí, J. M. Carrasquer y J. Robillard, además de ser pioneras en la industrialización de los cítricos, cumplieron una importante misión y fue la de aprovechar, aunque fuera parcialmente, los excedentes de producción de naranjas.

Después llegaría el ascenso de La Vital, que se convertiría en un gigante hasta su cierre en el año 2000. Pero esa ya es otra historia.