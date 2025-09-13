Más trabajadores que nunca en la Safor

El mercado laboral de la Safor sigue fuerte. Al menos así lo apuntan los datos tanto de paro como de ocupación.En estos momentos, las cifras de Labora sitúan a la comarca en las cifras más bajas de inscritos en los servicios de búsqueda de empleo en casi dos décadas.

La Encuesta de Población Activa (EPA), por su parte, refrenda esa situación. Durante el segundo trimestre de este año, el número de parados ascendía a 10.900 (la cifra de este estudio siempre es superior a la del Labora de la Generalitat porque miden diferentes magnitudes). Se trata de cifra más baja desde, al menos, el año 2009, según los datos que aporta el portal estadístico. Supone que, en estos momentos, la tasa de paro se sitúa en el 11,7%, lo que significa un ligero retroceso de 0,10% respeto al primer trimestre del año pero una bajada de casi un punto y medio si se compara con el mismo periodo del año anterior.

Además, en estos momentos la comarca de la Safor registra su nivel más alto de personas que tienen un trabajo. En concreto, 81.010 saforenses contaban a finales el pasado mes de junio con un contrato laboral en vigor, a falta de que arrancara de forma oficial la temporada estival. Es cierto que se trata de la segunda cifra más elevada de toda la serie histórica, pero solo la supoeran los 780 más que se registraban en el primer trimestre del 2024.

En todo caso, la comarca se encuentra en cifras que no se veían desde antes de la crisis económica. Otro asunto es la calidad de ese trabajo en lo que respecta a condiciones y salarios, un asunto que no se recoge en esta estadística.

En estos momentos, el porcentaje de población activa que se encuentra trabajando en los municipios de la Safor supera el 65,5%. Las personas en edad de trabajar, que son lo que a niveles estadísticos se considera «Población Activa» registrada en el segundo trimestre en la comarca era de 123.390, de las que 81.010 están trabajando. No significa que todo el resto se encuentre en situación de paro, ya que en este colectivo también se enmarcan estudiantes o personas que aún no han entrado en el mundo laboral, por ejemplo.

Pese a ello, la tasa de empleo de la Safor se sitúa entre las más bajas de la provincia de Valencia, ha que comarcas como la MarinaAlta y Baja o las dos riberas superan el 66% de personas activas ocupadas en estos momentos.

Diferencia sustancial

En el desglose por géneros, existe una importante brecha.Mientras que la tasa del paro masculina es del 10,5%, en el caso de las mujeres se incrementa hasta el 13,34%. Todo ello con una tasa de ocupación bastante más baja para ellas, que se sitúa en el 61,12%, mientras que la de los hombres se sitúa por encima del 70%.

Además, mientras que en el caso de los hombres la tasa de paro desciende en un 0,3% respecto al trimestre anterior, si se observa el dato de las mujeres se aprecia un incremento de 0,7 puntos, del 10,27% al 10,34%. La situación en la Safor es, por tanto, sustancialmente peor para las mujeres.n