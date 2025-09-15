El Benirredrà CF, primer líder por goleada en Tercera FFCV
Safor CF B, Tavernes B y Racing Rafelcofer CF también triunfan el primer día
Salva Talens Carbó
Gandia
El campeonato liguero de fútbol amateur en Tercera FFCV ya está en marcha. El Benirredrà CF es el primer líder gracias a la goleada (5-0) que le endosó al Piles CF en la jornada inaugural.
También han triunfado el primer día otros equipos de la comarca como el Safor CF Gandia B, la UE Tavernes B y el Racing Rafelcofer CF, tras ganar al Villalonga CF B (0-4), CF Promeses Sueca B (2-0) y CD Xeraco (0-2), respectivamente.
El CF Simat B y el CE Ròtova B han sido derrotados, mientras que el CE Conde ha programado su primer partido liguero de la temporada este jueves, 18 de septiembre, en l'Alqueria de la Comtessa frente al Sueca United FC (20 horas).
