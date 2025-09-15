Los bomberos de Gandia, entre los mejores del mundo en rescates de accidentes

Los representantes del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV) han vuelto a hacer historia en el World Rescue Challenge celebrado esta semana en Croacia, ya que se han convertido en el segundo mejor equipo del mundo de rescate en accidentes de tráfico.

Un galardón obtenido por el equipo de Gandia (equipo Consorcio 1), tal como se dio a conocer anoche en la gala celebrada en la ciudad de Karlovac. Han sido cuatro días de maniobras de rescate en accidentes de "alta dificultad" técnica junto a 35 equipos de rescate de diferentes nacionalidades, según ha indicado el Consorcio en un comunicado.

El citado organismo ha destacado que este galardón es "una muestra de la gran profesionalidad de los efectivos del Consorcio y la formación y preparación continuada a través de las actividades del Comité de Encuentros de Excarcelación del Consorcio, el COMENEX".

De hecho, este año el Consorcio ha destinado dos equipos a esta competición, el equipo de Sagunt (Consorcio 2) y el de Gandia (Consorcio 1), siendo este último el que se ha alzado con diversos premios.

Así, además de la segunda posición en la clasificación general, el equipo de Gandia ha obtenido otros tres reconocimientos. La primera posición en la modalidad de atrapamiento físico, la segunda en equipo técnico y la designación de Vicent Sala como mejor mando del mundo.

"Excelentes resultados que reflejan la excelencia de los profesionales del Consorcio en materia de rescate en accidentes, tanto en las competiciones como en el día a día de los siniestros ocurridos en las carreteras valencianas", ha resaltado el organismo.

Por otra parte, cabe recordar que, además de en el apartado de excarcelación, los equipos del Consorcio han podido participar estos días en el de trauma y en ambos casos, junto a los bomberos integrantes del equipo del CPBV, participa un sanitario. En total, entre ambas modalidades, se han desarrollado ocho ejercicios durante toda la semana.