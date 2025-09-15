El CF Gandia triunfa y el CE la Font y el CF Simat caen derrotados en la jornada inaugural

El CF Gandia se estrena con triunfo en la Liga de Primera FFCV tras imponerse al Massanassa CF por 2-0 en el encuentro inaugural del campeonato disputado el domingo en el Estadio Guillermo Olagüe.

Álvaro y Màxim son los autores de los goles en un equipo blanquiazul que jugó mejor, generó más ocasiones y gustó a la afición.

En otros encuentros de la primera jornada, el CE la Font d'en Carròs pierde por 0-2 en casa ante el CD Enguera. El equipo visitante obtuvo demasiado premio para los méritos contraídos y los locales merecieron más.

El CF Simat, por su parte, protagonizaba un estreno histórico en la categoría, ya que nunca había estado tan alto en el fútbol regional, pero no pudo hacerlo con éxito.

Los de la Valldigna caen por 0-3 ante el histórico CD Dénia, que tiene potencial para pelear por el ascenso.