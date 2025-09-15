CF Miramar: Tres puntos de oro como premio al esfuerzo y el compromiso

El CF Miramar ha empezado con buen pie la Liga Autonómica Valenta con su triunfo por 1-0 ante el Elche CF C en el partido jugado el domingo en el Camp Municipal El Molí.

Encuentro muy intenso y disputado en el que el conjunto ilicitano pretendía adueñarse del balón y proponer juego, pero no conseguía generar ocasiones a pesar de superar en ocasiones la presión ejercida por el conjunto miramarino.

El CF Miramar imprimía un gran ritmo sin balón, luchando cada posesión y cada vez que recuperaba el esférico buscaba combinaciones y asociaciones rápidas en busca de la portería contraria, aprovechando los espacios que dejaba el equipo visitante. Así llegaban las primeras ocasiones, pero desafortunadamente no se transformaron con acierto.

En la segunda parte, el equipo local fue a más y con una mejor presión lograba robar y defenderse mejor jugando y controlando el balón, siempre siendo verticales y jugando en campo contrario.

A falta de 20 minutos llego el premio en forma de gol, obra de Nerea. A partir de ahí, el equipo siguió firme y sin dar opciones, defendiendo fuerte y con contundencia lo que permitió que no se moviera el marcador.

Victoria importante en el debut liguero que premia el esfuerzo y compromiso colectivo del equipo.

El próximo encuentro sserácontra el Mislata CF B.