El concurso de 'Pebrera Farcida' de Oliva ya tiene ganador
Un total de 14 vecinos y vecinas han participado este año en el encuentro gastronómico, que llega a su edición número 11
Juan Carlos Sempere Pascual, de 35 años y aficionado a la cocina ha sido el el ganador de la XI edición del concurso de 'Pebreres Farcides' de Oliva. El certamen se ha celebrado este fin de semana en el Mercat Municipal.
Sempere se presentaba por primera ocasión y asegura que aprendió de su madre a concinarlas. Aunque se define como un “fartador de pebreres”, destacó con unas 'pebreres' casi perfectas. Las había adquirido en el mercadillo de los viernes entre los cinco puestos que las ofrecían y las tuvo dos horas de cocción, según ha explicado el jurado calificador. Fueron presentadas en un bodegón sobre una cazuela con el aceite, los “caretos”, el perejil, el tomate y ajos. El ganador recibió un vale para un fin de semana en un establecimiento de Kiko Park.
El segundo premio fue a parar a los pimientos rellenos presentados también por primera vez por Rosa María Llorca, quien cuenta que aprendió de su abuela. Llevaban mucho garrofón. Recibió como premio un vale para una comida o cena en el Restaurante Bar El Pelut de la localidad.
Por su parte, Jordi Aracil, que se presentaba de nuevo al concurso, ganó el tercer premio según el jurado. En este caso recibió como premio un vale para una comida o cena en el Bar Evaristo de Oliva. En este caso eligió los pimientos más pequeños presentados en todas las ediciones del concurso.
El jurado de este año estuvo presidido por Paco Oltra “Soqueta”, presidente de honor de Gastroliva, además del actual presidente de Gastroliva, Mario Gorciu, el presidente de AGACO, Pepe Cotaina y Rosa Gracia, cocinera amante de las “pebreres farcides” que se ha hecho viral este año con un video en el que hacía su receta.
El concejal de Turismo, Salva Llopis, agradeció en su parlamento al promotor del concurso, “que fue Paco Soqueta cuando era presidente de Gastroliva en 2014. Su esfuerzo llega hasta ahora con inscripciones completas y catorce participantes este año”, señaló.
Por otra parte, también remarcó la importancia de la gastronomía en la promoción turística de la ciudad y reconoció el esfuerzo de los restaurantes y hornos de Oliva que hacen “pebreres farcides” en sus establecimientos y con ello pueden ser probadas por los turistas que llegan a la ciudad a lo largo del año turístico. También se remarcó la colaboración del Mercat Municipal de Oliva en el concurso.
La alcaldesa, Yolanda Pastor, presidió el acto de entrega de los premios.
