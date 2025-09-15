Debut histórico con éxito de Proinbeni UpB Gandia en la Copa de España

Proinbeni Units pel Bàsquet debuta con éxito en la Copa de España con su victoria ante el Molina Basket (Murcia) por 82-69 (39-37 en el descanso) en el partido disputado este domingo en el Pabellón Municipal de Gandia. Esta victoria es histórica, ya que el baloncesto de Gandia nunca había participado en esta competición nacional, que esta temporada cumple su segunda edición.

Según el entrenador gandiense, Alejandro Mesa, "ha sido un partido muy físico, en el que Molina nos ha tenido que sacar, casi, nuestra mejor versión. Hemos empezado muy bien el encuentro, sacando rédito de nuestros puntos fuertes, pero después no hemos estado cohesionados, nos ha faltado consistencia y concentración a nivel defensivo. Esto ha provocado que ellos consiguieran canastas fáciles, que se pusieran por delante en el marcador.

Pero en el último cuarto, añade el técnico, hemos vuelto a ser nosotros, ser fieles al estilo que queremos y gracias a ello logramos distanciarnos y tener un final más tranquilo que el que esperábamos".

El conjunto de la Safor suma su segundo triunfo de pretemporada y se prepara esta semana para el tercero, que será de nuevo de la Copa España y en Gandia. El sábado, 20 de septiembre, a las 19 horas, frente al CEB Llíria.