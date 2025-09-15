Jornada de atletismo popular de base en las fiestas de Tavernes de la Valldigna

Nueva edición de la jornada de atletismo popular de base en las fiestas de Tavernes organizadas por el Club la Valldigna con la colaboración de Embal Pack, Atmósfera Sport y el ayuntamiento vallero, a través de sus delegaciones de Deportes y Fiestas.

Gran asistencia de público y récord de participación hasta la categoría de alevines, pues en infantiles y cadetes no hubo demasiada presencia de atletas, puesto que muchos y muchas ya están federados/as en sus respectivos clubes.

Participantes en una de las carreras / Pepe Juan

Así y todo, mucha gente, buen ambiente y buena organización del club local con su presidenta Silvia Borrás al frente.

La anécdota de la jornada llegó en la carrera infantil femenina, ya que sólo había una participante y ante la sorpresa de todos/as salió su entrenador y su madre a correr con ella. Después recibió su trofeo.

Los trofeos fueron entregados por los concejales Josep Llàcer, Carlos Torres, y Enrique Cuñat y la presidenta del CA la Valldigna, Silvia Borrás. Los niños/as recibieron sus medallas en una tarde animada por el speaker Juamba Mifsud.