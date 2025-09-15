Miramar, Bellreguard, Beniopa y Villalonga, triunfadores en Segunda FFCV

Ni la tangana de jugadores y público que obligó al árbitro a suspender el partido UD Portuarios Disarp vs UD Oliva, puede ni debe ensombrecer el inicio del campeonato de liga en el supergrupo de la Safor de Segunda FFCV.

Y es que hay que darle mérito a los equipos de la comarca que han triunfado en esta jornada inaugural. Es el caso del CF Miramar (4-3) ante el CF Orba, el CF Bellreguard (3-2) ante la UE Benifairó, la UD Beniopa (1-2) en el Verger y el Villalonga CF (1-2) ante el Safor CF Gandia.

Por su parte, el Real de Gandia CF y CE Ròtova A sumaron 1 punto en sus partidos de casa ante el Gorgos CF y el CF Cullera A , respectivamente.

En cuanto a los incidentes acaecidos el pasado sábado en el Nou Fort Llopis del Grau de Gandia, destacar que el árbitro ha reflejado en el acta que "en el minuto 41 de la segunda parte con 0-1 a favor del equipo visitante, tras una falta cometida por un futbolista visitante, el dorsal 10 local le recrimina con aspavientos al rival la dureza de la falta. Debido al enfrentamiento de ambos jugadores, se inicia una tangana entre varios jugadores, integrantes de ambos banquillos, y alrededor de 20 aficionados, identificados por su indumentaria, del equipo local y del equipo visitante, introduciéndose todos dentro del campo e impidiendo la reanudación del partido".

Durante el enzarzamiento, se relata en el acta arbitral, "se producen empujones y agresiones, pudiendo apreciar que el dorsal 10 del equipo local, propina un manotazo en el cuello con uso de fuerza excesiva al primer entrenador del equipo visitante. Ante este hecho, y no pudiendo nadie garantizar la seguridad de mi persona ni la de los jugadores, decido suspender definitivamente el encuentro, siendo en todo momento acompañado por el delegado de campo hasta mi vestuario".