Primera criba en el Mundial para Quique Llopis: Cuarta serie de los 110 metros vallas

Ha llegado el día, primer día, de Quique Llopis Doménech en el Mundial de Atletismo de Tokio. A partir de las 13.23 horas (España) de este lunes, 15 de septiembre, comienzan a disputarse las series eliminatorias de los 110 metros vallas en el Estadio Olímpico de la capital de Japón.

El atleta de Bellreguard ha quedado encuadrado en la cuarta serie de las cinco que hay, que aglutinan a los 42 vallistas participantes. El objetivo es clasificarse para las semifinales del martes. Pasan de ronda los cuatro primeros (20) de cada eliminatoria y los cuatro mejores tiempos (4) entre todos.

El campeón de España coincide en la misma carrera con el actual nº 1 del mundo y ganador de la Diamond League, el estadounidense Cordell Tinch, que es el único que ha bajado de los 13 segundos y favorito a la medalla de oro. Los otros siete participantes en la serie de Llopis tienen peor marca que él, por lo que se convierte en el segundo favorito de esta primera carrera.

Llopis está en Japón junto a su entrenador, el gandiense Toni Puig, pero también cuenta con el apoyo y el cariño de sus padres, Quique y Soraya, que han viajado para la ocasión.