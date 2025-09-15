Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quique Llopis ya está en semifinales tras ganar su serie

El atleta de Bellreguard logra el tercer mejor tiempo de los 42 participantes

Quique Llopis, durante su serie

Quique Llopis, durante su serie / RFEA/Sportmedia

Salva Talens

Gandia

Primera criba superada. Quique Llopis Doménech avanza hacia las semifinales del camponato del mundo de atletismo que se celebra en Tokio y lo hace como ganador de su serie eliminatorio con un tiempo de 13 segundos y 22 centésimas, que es, además, el tercer mejor crono de los 42 participantes en las eliminatorias.

Llopis se impuso incluso en su carrera al numero 1 mundial, el estadounidense Cordell y dio muestras de ir con suficiencia para alcanzar su meta.

Este martes disputará las semifinales de los 110 metros vallas y es de esperar que también pueda estar en la final dos horas más tardes en la misma jornada vespertina en Tokio.

