La Safor también muestra su rechazo al genocidio en Gaza

Manifestación pro Palestina y contra el genocidio de Gaza en Gandia / María Martínez

Alrededor de un millar de personas, según la organización, protestaron el sábado pasado por las calles de Gandia contra los crímenes y el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo en Gaza. La marcha de solidaridad con el pueblo palestino y contra la brutal agresión israelí recorrió el paseo de les Germanies desde la calle de Sant Pere hasta la pasarela del río Serpis.

Los asistentes clamaron "contra el exterminio sistemático del pueblo palestino por parte del estado genocida de Israel", y gritaron repetidamente consignas, como "No a la guerra", "No es una guerra, es un genocidio" o "Netanyahu, asesino”.

Personas llegadas de toda la comarca de la Safor se movilizaron para exigir el fin del genocidio, la ruptura de relaciones "de todo tipo" del gobierno español con el estado de Israel, el boicot a las empresas que están financiando el genocidio y para mostrar el apoyo a la Global Sumud Flotilla, que intenta llegar a las costas de Palestina para dar apoyo humanitario a los miles de ciudadanos atrapados por las bombas.

Entre los asistentes, numerosos representantes del PSPV y de Compromís, los dos partidos del Gobierno local de Gandia, entre ellos el alcalde, José Manuel Prieto, y la primera teniente de alcalde, Alícia Izquierdo.

Durante el recorrido, y en distintas ocasiones, los organizadores simularon las alarmas que se suceden en Palestina, momento en que los participantes se echaban al suelo o se ponían en cuclillas simulando la situación de los bombardeos en aquella zona que ya han causado más de sesenta mil muertos en los dos últimos años. También se vieron numerosas banderas palestinas.

"Denunciamos el asesinato sistemático de civiles perpetrado por el régimen de Netanyahu, bajo la mirada pasiva de la comunidad internacional, incluida la de Europa", señalan los organizadores en un comunicado. Al final del recorrido, en el tramo inicial del paseo de les Germanies, hubo micrófono libre, donde se denunció la situación que se vive en Gaza, se pidió a la comunidad internacional más contundencia para acabar con el genocidio y hubo actuaciones musicales.

Esta manifestación se inscribía en la jornada de acciones a nivel estatal, coordinada por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina que, en Madrid, impidió la realización de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España para protestar por la participación en ese evento deportivo de un equipo ciclista muy vinculado al Gobierno de Israel.