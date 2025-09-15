Fin de semana redondo del Chef Amadeo Gandia Billar Club en la Liga Nacional
Los dos equipos del club de la Safor saldan con éxito su debut en esta temporada
Salva Talens Carbó
El billar volvió a regalar emociones fuertes este fin de semana con el estreno de los equipos del Chef Amadeo Gandia Billar Club en las diferentes competiciones, dejando un balance muy positivo y con sensaciones que invitan al optimismo.
En División de Honor Nacional, victoria de prestigio en Palma. El primer equipo inicia la Liga Nacional con una visita de máxima exigencia a Palma de Mallorca. El encuentro fue un pulso vibrante, lleno de tensión e igualdad, que se decidió en los últimos compases. Con carácter, concentración y un esfuerzo colectivo encomiable, los gandienses firmaron un triunfo por 3-5 que vale oro para empezar la temporada con tres puntos vitales. Un inicio soñado ante un rival durísimo.
En Primera Nacional: debut inmejorable. El equipo B vivió un estreno de ensueño, imponiéndose con autoridad en casa al Valladolid. El marcador final de 8-0 final refleja el dominio ejercido de principio a fin, con un nivel de juego sobresaliente que hizo disfrutar a la afición. Una victoria contundente que aporta confianza y marca el camino de lo que puede ser una temporada ilusionante.
En la Liga Autonómica: aprendizaje ante un rival sólido. En Primera División, el equipo no pudo superar al Valencia, que se mostró muy sólido y supo imponer su ritmo desde el inicio. El 6-2 adverso no empaña el esfuerzo de los de la Safor que continúan sumando experiencia y aprendizaje para crecer jornada tras jornada.
