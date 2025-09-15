Fin de semana redondo del Chef Amadeo Gandia Billar Club en la Liga Nacional

El billar volvió a regalar emociones fuertes este fin de semana con el estreno de los equipos del Chef Amadeo Gandia Billar Club en las diferentes competiciones, dejando un balance muy positivo y con sensaciones que invitan al optimismo.

En División de Honor Nacional, victoria de prestigio en Palma. El primer equipo inicia la Liga Nacional con una visita de máxima exigencia a Palma de Mallorca. El encuentro fue un pulso vibrante, lleno de tensión e igualdad, que se decidió en los últimos compases. Con carácter, concentración y un esfuerzo colectivo encomiable, los gandienses firmaron un triunfo por 3-5 que vale oro para empezar la temporada con tres puntos vitales. Un inicio soñado ante un rival durísimo.

El equipo "B" del Chef Amadeo en categoría nacional / Gandia Billar Club

En Primera Nacional: debut inmejorable. El equipo B vivió un estreno de ensueño, imponiéndose con autoridad en casa al Valladolid. El marcador final de 8-0 final refleja el dominio ejercido de principio a fin, con un nivel de juego sobresaliente que hizo disfrutar a la afición. Una victoria contundente que aporta confianza y marca el camino de lo que puede ser una temporada ilusionante.

El Chef Amadeo Gandia de 1ª Autonómica / Gandia Billar Club

En la Liga Autonómica: aprendizaje ante un rival sólido. En Primera División, el equipo no pudo superar al Valencia, que se mostró muy sólido y supo imponer su ritmo desde el inicio. El 6-2 adverso no empaña el esfuerzo de los de la Safor que continúan sumando experiencia y aprendizaje para crecer jornada tras jornada.