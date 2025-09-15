El senior femenino de 1ª Nacional del CV Gandia arranca la temporada de la mejor manera posible

El equipo senior femenino de Primera División Nacional del Club Voleibol Gandia inicia la temporada de la mejor manera posible, logrando un importante triunfo a domicilio frente al CV Valencia (1-3).

El partido comenzó muy igualado con un primer set trabajado hasta el final y un segundo en el que las gandienses dominaron con claridad. Las locales reaccionaron en el tercero, pero en el cuarto las de la Safor demostraron carácter para cerrar el encuentro en un final emocionante. Tres puntos valiosos, grandes sensaciones y un estreno perfecto en la nueva categoría.

En la Copa Comunitat Valenciana, el equipo senior masculino del CV Gandia se midió en su cancha del Pavelló del Raval al potente CV Almoradí, conjunto de Superliga 2. El cuadro visitante se impuso por 0-3, aunque el choque sirvió para que los gandienses pudieran medirse a un rival de gran nivel y preparar su estreno liguero de la próxima semana en la liga de categoría nacional.

También debutó el juvenil femenino de 1ª División, que se enfrentó al CV Xàtiva. En este caso, la victoria fue para las visitantes por 0-3. A pesar del resultado, el grupo gandiense dejó muestras de su potencial. Se trata de un equipo joven que, poco a poco, irá creciendo y alcanzando su mejor nivel.