Victoria clara y corta de la UE Tavernes en la jornada inaugural de la Lliga Comunitat

Victoria clara y corta por 1-2 la conseguida por la UE Tavernes en el campo del CD l'Alcora en la jornada inaugural de la Lliga Comunitat 2025-2026. Nunca antes se habían enfrentado estos dos equipos, por lo que el choque era inédito.

Los valleros se traen los tres puntos desde la provincia de Castellón con un resultado que debió ser más amplio, viendo las ocasiones que tuvieron y las paradas del portero local, que fue el mejor de su equipo con diferencia.

Los goles de Eric y Kyle, nuevos fichajes de la UE Tavernes, en los minutos 39 y 93 hicieron vibrar de emoción a todo el equipo y a los pocos aficionados desplazados. Esta victoria rompe el gafe del Tavernes que llevaba dos años perdiendo el primer partido. El regreso a casa tras 300 km de ida y vuelta fue una fiesta para los jugadores.

El partido tuvo una salida fulgurante del Tavernes con unos 20 minutos para enmarcar, con llegada, dominio y ocasiones de Seral, Eric y Joan que no encontraron portería. El equipo local pasó a nivelar el encuentro, pero la defensa y el trabajo de todos los jugadores valleros hacía que Xumi no pasará por apuros. En la otra área, Joan y Seral hacían temblar a los aficionados locales. Eric anotó un golazo (0-1) en una jugada bien trenzada, pero no duró mucho la alegría, pues los locales, de penalti que se pudo haber evitado, empataron el partido en su único tiro a puerta. Hay que destacar el infortunio del Tavernes por las lesiones de Aarón y Palo que obligaron a sendos cambios, aunque el equipo no bajó la guardia.

En la segunda mitad el equipo "roget" (el sábado vestía de blanco) ya tuvo en los primeros minutos llegada y ocasiones. El portero local desbarató tres goles a tiros de Joan, Kyle y Héctor y el remate espectacular de Jordi que no entró por milímetros. Se mascaba el uno a dos, pero el balón no entraba. Los locales tuvieron dos ocasiones con paradón incluido de Xumi. Los cambios no hicieron variar la decoración. El Tavernes quería los tres puntos y en el minuto 93 llegó el gol del joven Kyle ante la alegría vallera.

Un gran comienzo ante un gran rival que hay que valorar y destacar, pero el Tavernes con todos sus jugadores enchufados es mucho Tavernes.