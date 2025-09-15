La X Cursa Popular Bellreguard reúne a casi 850 participantes

Bellreguard ha cerrado su Setmana Esportiva de 2025 con la X Cursa Popular, puntuable para el VIII Circuit Safor Valldigna Caixa Popular.

En la jornada del pasado sábado se han clasificado 843 atletas, hombres y mujeres, con triunfo absoluto de Mark Tanner y de Isabel Ferrer.

El corredor del Vicky Foods Athletics ha invertido 23 minutos y 55 segundos en recorrer los 7,4 km de la prueba, seguido de Salvador Tormo, del Serrano CA, y de José Luis Almiñana, del CA Gandia Alpesa, completando así el podio masculino.

La campeona del Circuit, Isabel Ferrer, del Club Camallaes Parsifal de l'Alqueria, ha corrido en 25 minutos y 51 segundos, siendo la 14ª clasificada de la carrera. Carla Breco, del CA Safor Teika, ha quedado segunda y Paula Escolano, del Club Camallaes Parsifal de l'Alqueria, tercera.

La próxima prueba del VIII Circuit Safor Valldigna Caixa Popular será la XVI Volta a Peu Villalonga este sábado 20 de septiembre de 2025 sobre una distancia de 9.800 metros. Las inscripciones están abiertas en crono4sports.es