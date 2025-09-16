Más de 300 familias han solicitado ya el "Xec Escolar" de Gandia

La Junta de Gobierno Local de Gandia ha dado el visto bueno a la primera tanda de ayudas del "Xec Escolar-cultural". Se trata de una iniciativa que busca ayudar a los hogares a sobrellevar mejor la carga económica que supone el inicio del curso escolar. Además, también está destinado al fomento de la cultura y la lectura entre el alumnado de educación obligatoria empadronado en la capital de la comarca de la Safor.

En este primer lote, el ayuntamiento ha adjudicado 336 ayudas, que ascienden a un valor de 10.078 euros. A través de este programa, el ayuntamiento garantiza 30 euros por alumno que pueden destinar a la adquisición de materiales como cuadernos, útiles de escritura, compás, folios, reglas, estruches, flauta, mochilas o cartulinas. Además, también se incluye en la edición de este año la compra de libros de lectura extracurriculares, es decir, no obligatorios. Se puede utilizar en comercios de la ciudad que está adherido a la iniciativa, cuyo listado se puede encontrar en la web municipal.

El cheque se puede solicitar desde el pasado 18 de agosto y, una vez concedido, hay de plazo para utilizarlo hasta el 31 de octubre próximo. Las solicitude,s por tanto, se pueden realizar hasta entonces o hasta que se agote el crédito que el Ayuntamiento de Gandia ha reservado para este programa, un total de 210.000 euros.

Con la aprobación de la primera tanda de solicitudes se ha invertido apenas un 4,8% del total, por lo que aún quedan alrededor de 200.000 euros para adjudicar. La previsión es llegar a 5.000 familias de la ciudad.

Precisamente sobre esta cuestión quiere presentar una propuesta el grupo municipal del PP en la ciudad. En el próximo pleno, que está previsto que se celebre este jueves, tratará que el resto de formaciones apoyen su idea de incrementar la aportación del "Xec Escolar-cultural" hasta los 50 euros.

La formación reconoce que esta iniciativa fue "un acierto" pero que nació hace unos años "y con el incremento del coste de la vida es imprescindible actualizarla".