Adriana Solanes Valero, del CT Gandia, campeona de España de triatlón

Adriana Solanes Valero se ha proclamado campeona de España de triatlón en categoría cadete. La deportista saforense triunfó en el campeonato disputado en localidad murciana de Águilas el pasado domingo.

Tras ser tercera en el primer segmento de la natación (250 metros) y rodar en el grupo de cabeza en el de ciclismo (7 km), la jovencísima atleta de Daimús salió a correr la primera tras una impecable transición. En la carrera a pie (1,6 km) hizo valer su gran estado de forma para cruzar primera la línea de meta con 14 segundos de ventaja sobre su perseguidora con un crono de 23 minutos y 29 segundos y subir a lo más alto del podio nacional.

Con este triunfo, Adriana Solanes Valero, alumna de la academia del Club Triatló Gandia entrenada y dirigida por Carlos Ferrando, firma un doblete triunfal de ámbito nacional, ya que también ha sido campeona de España de duatlón este año en Ciudad Real y se convierte en la gran promesa del panorama nacional del deporte combinado.

En el palmarés de Adriana de 2025 también figura el título de campeona nacional de triatlón por selecciones autonómicas en Mérida, campeona de España de atletismo sub16 en el 3.000 metros lisos (Gijón), campeona de España por autonomías de campo a través y subcampeona individual (Getafe) y subcampeona de España en acuatlón (Calahorra).

En este que es su primer año de cadete con 14 años cumplidos el pasado mes de febrero, también es campeona de la Comunitat Valenciana de duatlón, triatlón y ránking y campeona autonómica de campo a través.