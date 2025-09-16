Gandia reabre el entorno de la plaza Major sin peatonalizar pero aplica restricciones

Cuando queda una asignatura pendiente, septiembre es el mejor mes para aprobarla. Y el Ayuntamiento de Gandia, lo ha hecho, como ha dicho la directora general de Urbanismo, Maite Alonso. El próximo lunes, 22 de septiembre, el entorno del ayuntamiento, es decir, las calles Carmelites, Jesuïtes, dels Arcs y la plaza de la Vila, abrirán tras ser sometidas durante el ultimo año a una reforma integral.

La finalización de estos trabajos supondrá, además, algunas novedades en la movilidad de esa zona, por lo que quienes utilicen el vehículo privado para moverse habitualmente por la ciudad tendrán que estar muy atentos a la nueva señalización.

La circulación estará permitida, pero con restricciones. Así, se permitirá el paso al vecindario que disponga de aparcamientos privados en sus viviendas, a usuarios de los parkings públicos, tanto el del Centre Històric como el del Prado, los vehículos de emergencias, y los de carga y descarga.

La concejala de Movilidad, Lydia Morant, quien ha comparecido junto a la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, ha explicado que a la entrada de la calle Carmelites se colocará una señal que informará del tipo de vehículos que podrán circular. Además, también se instalará una cámara para «el control de aforos», según las palabras de Morant. Se trata de un dispositivo cuya información servirá únicamente para «recopilar datos» con los que tomar futuras decisiones sobre la movilidad en el entorno y no conlleva ningún sistema de multas para quienes circulen por esas calles, pese a que no lo hagan con los fines que quedan establecidos desde la apertura. Se instalarán controles policiales aleatorios en las jornadas que se considere necesario.

Por otra parte, Morant ha matizado que, de acuerdo con el colegio Carmelites, se ha establecido que a las 9 y las 17 horas se podrá circular por esta vía para facilitar tanto la llegada como la salida del centro escolar.

En ese sentido, la concejala ha explicado también que la movilidad en el renovado espacio del entorno del ayuntamiento se ha consensuado con todos los actores implicados, es decir, vecinos, comerciantes y el centro escolar.

Finalmente se ha llegado a un punto de equilibro en el que todas las partes cumplen sus peticiones, puesto que, si bien no se podrá utilizar esta vía como parte del recorrido para desplazarse por la ciudad, aquellas personas que necesiten realizar gestiones en el Centre Històric podrán acceder con sus vehículos a los parkings públicos municipales.

Además de ello, desde la administración local se muestran convencidos de que estas medidas lograrán reducir el tráfico en esas vías, que era algo que reclamaban los vecinos.

Para ello, se han eliminado todos los aparcamientos que había en las calles adyacentes a este espacio, lo que también permitirá reducir el paso de vehículos.

Un aspecto que no se ha concretado es si ese espacio quedará incluido en la futura Zona de Bajas Emisiones, cuyo estudio está a punto de empezar junto al del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y del que no se conocerá ninguna conclusión hasta dentro de unos meses.

Alonso ha señalado que con la finalización de estas obras, Gandia cumple con la asignatura de completar el hito de la regeneración urbana en el Centro Histórico, que comenzó en los años 80.n