Llocnou de Sant Jeroni quiere crecer: dos nuevas calles para atraer vecinos

El alcalde de Llocnou de Sant Jeroni, el socialista Ricard Igualde, ha abierto un melón en el pueblo, del que se está hablando mucho en los últimos días. Igualde ha planteado a sus vecinos aliviar los problemas de falta de vivienda y de pérdida progresiva de población urbanizando un sector, al oeste de la localidad, donde hoy hay básicamente caminos y huertos.

El alcalde explica que la actuación, si todo va bien, podría ser una realidad dentro de unos cuatro o cinco años, y contempla además la novedad de que se abrirían dos calles, una de las cuales permitiría darle al pueblo una segunda entrada por poniente, conectando la plaza de la Safor con la rotonda del oeste que conduce a la CV-60.

Otro dato curioso es que sería la primera vez en los últimos 40 años en que se construye una calle en esta pequeña localidad de 586 habitantes, ya que la última fue la calle Ausiàs March, en el lado este.

La operación no supondría excesivos trámites burocráticos, ya que está contemplada en el PGOU, aprobado precisamente hace un par de años, por lo tanto consistiría en ejecutar esa gran pastilla de suelo. Se trata de una amplia zona de 20.000 metros cuadrados situada entre la autovía CV-60 y la calle de Sant Roc.

En ese plan parcial, denominado «Monestir», hay diferentes usos, la mayoría residencial pero también una superficie que alberga un almacén y que se ha catalogado como «comercial». En ningún caso se permitiría el uso industrial.

El alcalde calcula que de ahí saldrían unas 50 viviendas, con altura máxima permitida de tres plantas, que sumarían más de un centenar de habitantes en los próximos años. «Buscamos dar más suelo residencial, que apenas queda ya, pero no un crecimiento desorbitado», matiza Igualde.

El pasado 4 de septiembre hubo una primera reunión informativa para presentarlo a los vecinos. Como suele pasar en estos casos hubo algunas reticencias iniciales sobre las cuotas de urbanización.

PGOU donde aparece el plan parcial. En rojo el suelo residencial. / Levante-EMV

En Llocnou realmente no es que falte vivienda, sino que muchas son casas vacías y viejas, que se deberían restaurar, o son demasiado grandes, pensadas para las familias numerosas de antaño, y por tanto poco atractivas para parejas jóvenes sin hijos o a lo sumo con uno. Se calcula que el 25% de las casas del pueblo están vacías, y con propietarios que ni quieren vender ni alquilar.

La portavoz de Compromís, Maria Teresa Camarena, acoge este anuncio del alcalde con cautela: «Estamos estudiando la propuesta, en principio vemos dos inconvenientes, uno, que habrá viviendas muy cerca de la autovía, a menos de cien metros y por tanto habrá que poner pantallas acústicas, y otra es que la tendencia natural del pueblo siempre ha sido crecer hacia el este, por tanto pensamos que sería mejor desarrollar antes el sector de Tornetes, que está en ese emplazamiento con más dotaciones».

En el ayuntamiento los socialistas tienen mayoría absoluta, con cuatro concejales del PSPV-PSOE y tres de Compromís. El próximo pleno es a finales de este mes pero aún no se someterá a votación.