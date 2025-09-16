Miramar invertirá 300.000 € en el polígono industrial con una subvención del IVACE

El Ayuntamiento de Miramar invertirá un total de 300.000 euros en el polígono industrial del municipio, una actuación que se desarrollará entre 2025 y 2026. De esta cantidad, 268.929 euros provienen de la subvención concedida por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), mientras que los 31.000 euros restantes corresponden a fondos municipales.

Esta actuación se dividirá en dos fases. En el presente año 2025 se pondrá en marcha uno de los proyectos más esperados por los vecinos y vecinas: la mejora del espacio verde del Parc dels Somnis, que se transformará en una nueva área recreativa con "torraors" y paelleros, mesas de pícnic, tirolina, tobogán y juegos infantiles.

La actuación respetará íntegramente el bosque de paulonia existente, un conjunto de árboles de ramas altas que crean un auténtico refugio climático, proporcionando sombra natural y una temperatura más agradable durante el verano.

La elección de esta ubicación responde precisamente a las condiciones únicas que ofrece este espacio, así como la instalación de nuevas cámaras de vigilancia conectadas a la Policía Local.

El año que viene 2026 se realizará una segunda fase con la mejora y ampliación vial del polígono. También se incluirá la modernización del alumbrado público y la ampliación de la red separativa de agua con el objetivo de dotar al polígono de unas infraestructuras modernas, seguras y sostenibles.

Con esta inversión, el Ayuntamiento de Miramar reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras y servicios públicos a la vez que apuesta por la calidad de vida de la ciudadanía y por un polígono industrial más competitivo y respetuoso con el medio ambiente.

Pilar Peiró, alcaldesa de Miramar, comenta al respecto que "este año la subvención concedida es de carácter bianual y, pese a que supone una rebaja en la cantidad que nos reúne del IVACE, desde el Ayuntamiento hemos podido planificar y garantizar que todas las mejoras previstas para 2025 y 2026 se puedan llevar a cabo. Desde el equipo de gobierno y los técnicos hemos hecho un gran esfuerzo para optimizar actuaciones que se pueden mejorar. Debemos ser realistas con el presupuesto disponemos y seguir trabajando para avanzar paso a paso en la modernización de nuestro municipio".