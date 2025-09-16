Montaner: "La Copa Caixa Popular té bona pinta; tots podem ser campions"
El rest d'Almiserà i el seu company Seve, primers líders de la competició Pro 1 de raspall masculí
Salva Talens Carbó
La XI Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall masculí ja està en marxa. Els sis equips participants han disputat la primera jornada. La parella formada per Montaner d'Almiserà i Seve d'Ontinyent és líder per diferència de jocs a favor i en contra després de guanyar Vercher i Murcianet 25-5 en la partida inaugural.
També han començat amb èxit Diari i Tonet IV, que van superar Iván i Lorja 25-20, a més del xeraquer Vicent i Brisca d'Oliva, triomfadors del dilluns al Trinquet de Xeraco davant Salelles II d'Oliva, Canari de Xeraco i Raúl, en remuntar un 0-15 en contra.
Un dels jugadors de la Safor participants, Montaner d'Almiserà, comenta que "enguany s'han fet equips molt equilibrats. La competició té molt bona pinta perquè tots podem optar a ser campions".
El resto saforenc parla de Vicent i Brisca com, pot ser, els més forts: "és l'equip que més respecte em dona", assegura, per afegir que "Diari és novell, però juga amb el nº 1 que és Tonet IV. Les parelles les veig molt igualades i l'actuació dels trios s'ha vist clara aquest dilluns a Xeraco".
Sobre el seu equip, Montaner recorda que "Seve i jo ja hem jugat junts la Lliga, estem compenetrats i podem donar molta feina".
La segona jornada de la XI Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall masculí es juga este cap de setmana. El divendres dia 19 al Trinquet del Genovés: Diari i Tonet IV contra Vercher i Murcianet; el dilluns 21 a Xeraco, Montaner i Seve vs Vicent i Brisca, i el mateix dia a Canals, Iván i Lorja davant Salelles II, Canari i Raúl.
