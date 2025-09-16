A qué hora corre Quique Llopis la semifinal de los 110 metros vallas en el Mundial de Tokio

A las 13.40 horas de hoy en España disputa Quique Llopis la semifinal de los 110 metros vallas en el Mundial de Atletismo. Al atleta de Bellreguard le ha correspondido la primera de las tres carreras que dan acceso a la gran final. Competirá por la calle 6, es decir, la del centro. El campeón de España figura como nº 5 del ránking mundial con 13,12 de mejor crono del año y 13,09 de marca personal.

Entre sus rivales de este martes en semifinales solo hay dos con mejor registro: el francés Sasha Zoya (13,06) y el estadounidense Dylan Beard (13,02). El jamaicano Orlando Benett está empatado con Llopis con 13,09. El resto de contrincantes afrontan la prueba con peores marcas: Ornelas Dos Santos (Brasil-13,42); Junxi Liu (China-13,23); Shusei Nomoto (Japón-13,20) y Gregory Minoue (Alemania-13,46).

Después de la semi de Llopis se correrán otras dos con otros 16 atletas en liza del total de 24 que están en esta ronda. Pasan a la final los dos primeros clasificados de cada semifinal y los dos mejores tiempos de todas.

El vallista que entrena y dirige el técnico de Gandia, Toni Puig, debutó ayer con victoria en el Mundial al ganar su serie de clasificación con 13,22.

El Campeonato del Mundo de Atletismo en Tokyo se puede ver en directo por Teledeporte (TVE).