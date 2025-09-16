Quique Llopis, a la final de los 110 metros vallas en el Mundial de Tokio
El atleta de Bellreguard se clasifica como segundo de su semifinal
Salva Talens Carbó
A las 15.20 horas de hoy martes, 16 de septiembre, en España está fijada la gran final de los 110 metros vallas del Mundial de Atletismo de Tokio. Ahí estará Quique Llopis gracias a su segundo puesto en la primera semifinal clasificatoria disputada hace unos minutos en el Estadio Olímpico de la capital japonesa.
No ha sido la mejor carrera de Llopis (13,29) y su clasificación ha sido más bien agónica, pero ha consumado su primer gran objetivo en este campeonato que es estar entre los ocho mejores del mundo.
Sus rivales en la final serán los jamaicanos Tyler Mason y Orlando Benett, los estadounidenses Tinch Codell y Jakobe Tharp, el japonés Rachid Muratake, el suizo Jason Joseph y el francés Kwaou-Mathey.
La carrera por las medallas puede verse en directo por Teledeporte (TVE).
