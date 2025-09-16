Quique Llopis repite el 4º puesto de los Juegos Olímpicos en el Mundial

En Tokio tampoco ha podido ser, pero algún día será y más pronto que tarde. Quique Llopis se queda sin podio, ahora en el Mundial de Tokio, como ya la pasó hace un año en los Juegos Olímpicos de París.

El atleta de Bellreguard es el cuarto clasificado de la final de los 110 metros vallas con un crono de 13 segundos y 16 centésimas. El estadounidense Cordell, máximo favorito, confirma los pronósticos y se proclama campeón con 12,99, seguido de los jamaicanos Bennett (13,08) y Mason (13,09).

Al campeón de España le queda el consuelo de haberse batido, una vez más, con los mejores especialistas del mundo y de superar a rivales que tienen mejor marca que él, incluso que ya han bajado de los 13 segundos como el japonés Muratake o el francés Mathey, quinto y séptimo en la gran final.

El global de Llopis en Japón es de un triunfo en las series eliminatorias, una segunda posición en las semifinales y este cuarto lugar en la final.

Tampoco ha podido el vallista internacional que prepara y dirige el técnico de Gandia, Toni Puig, mejorar su marca de siempre que es de 13,09 y se queda como estaba, a 5 centésimas del récord de España, 13,04, que sigue en poder de Orlando Ortega.

El subcampeón de Europa se tomará ahora unas merecidas vacaciones después de un año entero preparándose para las competiciones, en especial el Mundial de Tokio. El deportista de la Safor se queda en Japón junto a sus padres a disfrutar como un turista más.