Retorno feliz del fútbol sala federado a Tavernes de la Valldigna
El equipo del Athletic la Vall CF se impone en su debut liguero en 2ª Regional amateur
Pepe Juan
Primer partido de liga federada de fútbol sala en Tavernes de la Valldigna después de muchos años y primer éxito del equipo local. El Athletic la Vall CF se impone al CD Inter de Chella por 4-2 en la jornada inaugural de la liga en segunda regional amateur disputado en el Pavelló Carlos Pellicer con una buena entrada de público, pese a estar la localidad vallera en plenas fiestas patronales.
El partido no fue nada fácil para los valleros. Los nervios del debut se dejaron sentir en los primeros compases y más aún cuando el equipo visitante anotó el 0-1 en el marcador. Pero los locales tuvieron una gran reacción en fases de buen juego, consiguiendo la remontada para situar el resultado en 3-1.
En las postrimerías del partido llegó el 3-2 que puso las cosas complicadas, pero el 4-2 ya sereno los ánimos de un gran debut que fue celebrado con alegría de todos los jugadores, técnicos y aficionados.
Los goles del Athletic la Vall CF fueron marcados por los jugadores Salva, Eric, Víctor y Álvaro
