Retorno feliz del fútbol sala federado a Tavernes de la Valldigna

Primer partido de liga federada de fútbol sala en Tavernes de la Valldigna después de muchos años y primer éxito del equipo local. El Athletic la Vall CF se impone al CD Inter de Chella por 4-2 en la jornada inaugural de la liga en segunda regional amateur disputado en el Pavelló Carlos Pellicer con una buena entrada de público, pese a estar la localidad vallera en plenas fiestas patronales.

El partido no fue nada fácil para los valleros. Los nervios del debut se dejaron sentir en los primeros compases y más aún cuando el equipo visitante anotó el 0-1 en el marcador. Pero los locales tuvieron una gran reacción en fases de buen juego, consiguiendo la remontada para situar el resultado en 3-1.

En las postrimerías del partido llegó el 3-2 que puso las cosas complicadas, pero el 4-2 ya sereno los ánimos de un gran debut que fue celebrado con alegría de todos los jugadores, técnicos y aficionados.

Los goles del Athletic la Vall CF fueron marcados por los jugadores Salva, Eric, Víctor y Álvaro