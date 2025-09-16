Seis mil euros de solidaridad en la RunCáncer de Oliva

Oliva consigue cerca de 6.000 euros para la investigación contra el cáncer en la RunCáncer más participativa de su historia. Unas 600 personas participaron este pasado domingo en una nueva edición, la séptima desde el año 2017 puesto que en el 2020 no se celebró por la pandemia.

Un total de 4.700 euros se han logrado por la venta de los dorsales de los y las participantes de este año,y por otra parte, alrededor de 1.300 euros en la venta de las camisetas, que eran de color de rosa y muy llamativas con una gran S de la super fiesta solidaria que suponía este evento.

La alcaldesa y otros concejales de Oliva, en la RunCáncer 2025 / Miquel Font

La alcaldesa, Yolanda Pastor, ha sido una de las participantes: "Oliva ha demostrado, una vez más, que es un pueblo solidario y unido participando en esta RunCáncer 2025. Hemos salido a la calle para caminar por una enfermedad, que de una manera u otra nos toca de cerca a todos".

El trabajo de organización lo realizaron conjuntamente desde la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer que preside Rosana Tomás, muy satisfecha de la edición de este año, y la delegada de Salud Pública y Sanidad del Ayuntamiento de Oliva, Tere Tur, cuyo departamento también se ha implicado en este evento.

El talón simbòlico con parte del dinero recogido por los dorsales de la RunCáncer / Miquel Font

Pero no sólo participaron políticos, entre ellos muchos concejales, sino que entre los asistentes cabe destacar la presencia del presidente de ACCO, David Moratal, el presidente de Gastroliva, Mario Gorciu, así como representantes de entidades festivas o deportivas del municipio que quisieron sumarse a la convocatoria.

La prueba forma parte del circuito de la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia con una distancia a recorrer de 4,5 kilómetros.