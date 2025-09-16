La Semana Santa de Gandia presenta a Paula Cabanilles Escrivá como Madrina de 2026

La Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia que preside Emilio Llopis ha celebrado la presentación oficial de la Madrina de la Semana Santa de Gandia 2026, Paula Cabanilles Escrivá.

Nacida en Gandia el 20 de septiembre de 2003, Paula es hija de Marcos Cabanilles y Marilola Escrivá. Tras formarse en el Colegio Abecé y en el Instituto María Enríquez, actualmente cursa 3º de Magisterio de Educación Primaria con mención en Pedagogía Terapéutica en la Universidad Florida Universitaria de Catarroja, motivada por su vocación hacia la enseñanza y su especial cariño por los niños.

El presidente de la Junta, la Madrina de 2026 y el alcalde de Gandia / JMHSS Gandia

Cofrade de la Hermandad del Descendimiento desde 2007, inició su participación en las procesiones con apenas 4 años, siguiendo la tradición familiar. Su padre, Marcos, ha sido directivo durante años de esta cofradía grauera y actualmente forma parte de la Junta Directiva de la Junta Mayor de Hermandades.

Además de su compromiso religioso y social, Paula es una joven con inquietudes y aficiones variadas: disfruta viajando, descubriendo nuevos lugares y siente un gran cariño por los animales.

El acto, que contó con la presencia del alcalde, José Manuel Prieto, sirvió también para despedir a Juana Gregori Romero, Madrina de la Semana Santa de Gandia 2025, reconociendo su entrega y dedicación durante este último año de representación y servicio.