Los amantes del automovilismo clásico tienen una cita en Gandia

El Club Automovilismo Gandia organiza este sábado, 20 de septiembre, la cuarta edición del Rally Clásicos Territorio Borgia, una prueba de regularidad para vehículos históricos que se ha consolidado como uno de los eventos más esperados para los aficionados al motor clásico en la Comunitat Valenciana. El evento es puntuable para el Trofeo de Regularidad de la Comunitat Valenciana (TRCV) 2025.

Con salida y llegada en la plaza del Prado de Gandia, el rally recorrerá un total de 305 kilómetros, de los cuales 172 serán cronometrados, atravesando municipios del interior de Valencia y una parte del norte de Alicante.

El trazado está diseñado para vehículos con más de 25 años de antigüedad, y se disputará bajo normativa de la FEVA (Federación Española de Vehículos Antiguos), con velocidades siempre inferiores a 50 km/h. La ciudad de Gandia será escenario del Rally que combina deporte, turismo y patrimonio.

El concejal de Deportes, Jesús Naveiro, acompañado por la concejala de Turismo, Balbina Sendra, y el presidente del Club de Automovilismo de Gandia, Manolo Manrique, han presentado la prueba.

La presentación del evento / Àlex Oltra

Tal y como ha explicado Naveiro, entre los vehículos participantes se podrán admirar auténticas joyas clásicas como el Porsche 911 Carrera, el Golf GTI, el Renault 5 Turbo o el Jaguar XK8, pilotados por equipos procedentes de toda la Comunitat Valenciana, así como de Albacete, Murcia y Toledo. En total, se han inscrito 36 equipos y 72 participantes con una destacada representación del Club d’Automovilismo Gandia.

La concejala de Turismo, Balbina Sendra, destaca que el rally "nació ligado al proyecto Territori Borja, que buscaba convertir acontecimientos culturales y deportivos en productos turísticos capaces de atraer visitantes". La prueba atraviesa pueblos y paisajes vinculados a la familia Borja, y permite a los participantes y acompañantes descubrir el Palau Ducal, el centro histórico, la playa y la gastronomía mediterránea de Gandia.

Por su parte, el presidente del club organizador, Manolo Manrique, explica que este año el recorrido será "más intenso que en ediciones anteriores". Además, el circuito se mantiene en secreto hasta el último momento para garantizar igualdad entre los equipos.

Agenda del rally:

• Verificación de vehículos: sábado 20, desde las 08:00 h, Plaça del Prado.

• Salida oficial: 10:00 h, Plaça del Prado (salida escalonada cada minuto).

• Llegada de los primeros vehículos: 20:15 h, Plaça del Prado.

• Entrega de trofeos: 21:00 h, Palau Ducal dels Borja.