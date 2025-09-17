La Colegiata de Gandia ya tiene proyecto para acabar con los desprendimientos

La Colegiata de Gandia quiere poner fin al problema de goteras, filtraciones de agua y desprendimientos que se aprecian en el interior del templo a través de la fachada norte, que es la que da al patio. El proyecto ya lo tiene en su poder. Lo que falta ahora es disponer de la financiación necesaria para acometer la actuación. Para ello, como miembro del patronato de la Fundación para la Restauración de la Colegiata, ha solicitado a la Generalitat una ayuda de 200.000 euros que cubra gran parte de la actuación, puesto que el proyecto está valorado en prácticamente 289.000.

Desde la parroquia han explicado que esta restauración busca acabar con los problemas que se generaron en el interior del templo a raíz de la actuación anterior, llevada a cabo a principios de la década de los 2000 y que desde la institución tachan de "nefasta". Entre otros aspectos, denuncian el deterioro de la piedra, que ha causado "graves daños a los retablos que se albergan en las capillas laterales", según señalan a través de un comunicado. A ello se suma la suciedad en polvo blanco y algunas piedras que se desprenden de forma habitual del muro.

Son cuestiones que, como indican desde el propio templo, ofrecen "una imagen penosa para las visitas" porque "constantemente parece que no se haya limpiado".

La memoria del proyecto de restauración detalla, como cuestión más importante, deficiencias en la recogida y canalización de las aguas pluviales sobre la cubierta y la ausencia de varios elementos que provocan que el agua se cuele por el interior de los muros, lo que genera desprendimientos en la parte interior y una marca muy visible por la exterior.

El responsable de comunicación de la Colegiata, Paco Llorens, ha recordado que ya en 2010, cuando finalizaron los trabajos en la parte interior del templo, "esas obras se llevaron a cabo sin el consenso del pleno de la fundación y al margen de la parroquia y del Consejo de Pastoral". Y señala que "todo lo que se pronosticó entonces que ocurriría se ha cumplido y nadie se ha hecho cargo".

En ese sentido, la actuación, que tiene una duración prevista de ocho meses, plantea, entre otros aspectos, la sustitución de los elementos que causan las filtraciones. En lo que respecta a la fachada exterior, se procederá a su limpieza empleando técnicas en seco, a partir de la proyección de particulas de silicato de aluminio, como se hace en muchos elementos históricos. Asimismo, se limpiarán las juntas de mortero que se encuentren en ma lestado se rejuntarán la totalidad de las juntas.

Esta solicitud de subvención forma parte de un paquete que desde el templo quieren solicitar a la Generalitat, que incluye una de 19.900 euros para la restauración del retablo y la imagen de la Santísima Trinidad, otra de 18.150 para la elaboración de un plan director y una última de 11.446 que se destinará, en caso de que sea aceptada, para la construcción de una rampa de acceso por la Puerta de los Apóstoles, con el objetivo de mejorar la accesibilidad.

Desde la Colegiata recuerdan, además, que sigue pendiente de llegar la subvención de 150.000 euros a la que se comprometió el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para cubrir el coste de la restauración del campanario.