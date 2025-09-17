Los colegios de Gandia siguen sin 13 maestros con el curso ya iniciado

La concejala de Educación de Gandia, Esther Sapena, ha hecho pública, en rueda de prensa, la denuncia que los directores y directoras de los colegios públicos de la ciudad le han trasladado en el Consell Escolar. En estos momentos, más de una semana después de que arrancara el curso, faltan en la ciudad alrededor de 13 maestros y maestras en educación primaria e infantil.

Esta ausencia está provocando que profesionales especialistas, como los de música, inglés o educación física, por ejemplo, están ejerciendo las tutorías en aulas a las que la Conselleria de Educación no ha asignado aún un o una docente. La situación más complicada la sufre en estos momentos el Joan XXIII del Grau, donde faltan actualmente 5 maestros o maestras, mientras que en el CEIP Roís de Corella siguen sin asignar a tres profesionales. El Cervantes reclama dos docentes a tiempo completo y otro a media jornada. Sapena ha revelado, sin embargo que "no estaban todos los directores en la reunión y puede que haya más carencias".

Estos datos son los que se refieren a los centros públicos pero los concertados también se han encontrado con esos problemas porque, pese a que les han aceptado las aulas de diversificación no las han dotado de presupuesto, lo que significa que los centros no disponen de financiación para contratar maestros, según ha explicado la concejala de Educación durante su comparecencia.

El problema, en todo caso, no se circunscribe únicamente a Gandia, sino a toda la Comunitat Valenciana porque, como ha señalado Sapena, "desde la Conselleria la respuesta que dan es que no hay presupuesto y que es Hacienda que está reteniendo esas contrataciones". En Tavernes de la Valldigna en estos momentos faltan alrededor de cinco maestros porque hoy se han incorporado dos, pero a principios de semana eran siete. Están afectados los centros Alfàndec, Magraner y Divina Aurora. En Oliva la situación es muy parecida.

Matrícula desbordada

Esta preocupación se suma a la que ya tienen desde hace meses en el departamento de Educación por las solicitudes de matrícula que, a día de hoy y con el periodo ordinario cerrado, siguen llegando y prevén que llegarán a lo largo del curso. Los centros en esta ciudad están desbordados, con las ratios en algunos niveles al límite y colegios que han tenido que habilitar como aulas algunos espacios como las bibliotecas o los espacios multiusos para poder albergar al alumnado.

Entre agosto y septiembre, un total de 350 alumnos han solicitado matricularse en Gandia. Se trata de 213 de infantil y primaria y 137 que quieren completar la secundaria. Del total, en estos momentos hay 115 que aún no tienen una plaza asignada en ningún centro educativo de la ciudad.

Al margen de los datos, Sapena ha expuesto la realidad respecto a la oferta educativa en la ciudad. Gandia está desbordada, con decenas de familias que cada día acuden al departamento municipal para saber si sus solicitudes avanzan o no y con los colegios en las que prácticamente ya no cabe alumnado.

El ayuntamiento ha solicitado a la Conselleria de Educación que habilite una aula de sexto de primaria y el Consell Escolar ha vuelto a exigir la creación de un colegio. "Es una necesidad inminente", insiste un y otra vez Sapena, quien, a pesar de que "yo no soy partidaria de los barracones" llega incluso a pedir que se aprovechen los que están instalados para acoger al alumnado del Ausiàs March, junto al pabellón del Raval, para abrir ese nuevo centro hasta que se construya el edificio.

"La matrícula no baja en Gandia. Cada año matriculamos más de 1.000 niños y niñas que llegan a la ciudad. Es un número con el que se podría llenar un colegio entero y que están asumiendo los centros públicos de la ciudad". Hay situaciones complicadas como las de familias que están obligadas a escolarizar a hermanos en varios centros distintos. Además, con esta situación apenas se pueden atender las solicitudes de cambio de centro.