Enguix: "El Pla Obert no será solo el anuncio de una lluvia de millones"

La vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, fue la encargada de clausurar el primer Foro Más que Empresas organizado por Levante-EMV, impulsado por la Diputación de Valencia Vicepresidencia Primera Área de Comarcalización, Caixa Popular y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y que se celebró el pasado viernes en Gandia.

Si hay una entidad que tiene la capacidad de vertebrar el territorio, esa es precisamente la Diputación de Valencia que tiene su base en el municipalismo. Y en esta línea, de apoyo y soporte a todas las localidades valencianas se asienta el trabajo de la institución que encabezan Vicent Mompó y Natàlia Enguix.

La vicepresidenta quiso iniciar su intervención en el foro ensalzando el talento emprendedor de la comarca de la Safor. «Una ciudad como Gandia destaca por su patrimonio, su historia y sus playas, pero también por el potencial empresarial que la convierte en un punto estratégico tanto de las comunicaciones como de la actividad económica de la provincia», señaló Enguix, quien recalcó que Gandia es «un lugar atractivo para emprender, para invertir, para desarrollar proyectos y para generar empleo».

Precisamente haciendo referencia al desarrollo que está viviendo la capital de la comarca, la vicepresidenta de la Diputación dirigió unas palabras al alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, para darle la enhorabuena por el trabajo que se realiza desde el ayuntamiento. «Proyectos valientes y transformadores que han convertido a Gandia en una ciudad con un presente inmejorable y un futuro esperanzador», y como muestra de estos hitos Enguix hizo referencia a la dinamización del puerto, el desarrollo del polígono industrial de Sanxo Llop y al arranque de las obras del Gandia Arena «ejemplos de esa ciudad del futuro que es motor económico de la comarca. Conocemos de sobra también las bondades del turismo en Gandia y en la Safor».

Con respecto a las últimas acciones que ha llevado la Diputación de Valencia en lo que se refiere a empresas, emprendeduría y economía, Enguix puso el acento en la labor del gobierno de la diputación en el terreno de la innovación, el emprendimiento y en «realizar apuestas valientes para dinamizar la economía de nuestras comarcas. Puede ser que la iniciativa que mejor resume estos ejes de gestión es la creación de la primera delegación de Promoción Económica en la historia de la corporación», una delegación que coordina la propia Enguix junto al área de Cooperación Municipal, Igualdad, Memoria Democrática y Cooperación Internacional.

En lo que se refiere al ámbito de la comarcalización y proporcionar apoyo económico a los municipios, ciudades y comarcas, la vicepresidenta de la diputación destacó los dos pilares que soportan ese cometido: el Pla Obert «que es el gran programa inversor de la diputación» y la apertura de oficinas comarcales en diversos puntos del territorio «para acercar la institución a los ayuntamientos y a las personas que viven en nuestro pueblos».

Enguix recordó que el Pla Obert cuenta con una dotación económica de 350 millones de euros destinados a mejorar las infraestructuras y los servicios de los municipios. La aportación de la institución al plan ha sido «eliminar los plazos, facilitando la ejecución de los proyectos y asesorando en todo momento a los técnicos locales para que cada solicitud se acabe ejecutando. No queremos que el Pla Obert sea solo el anuncio de una lluvia de millones», recalcó la vicepresidenta, quien añadió que el objetivo del del gobierno de la diputación es que en 2027 «se haya invertido hasta el último euro y se haya traducido en mejoras reales para cada municipio».

Por el momento, explicó Enguix, hay más de 600 proyectos en marcha o finalizados y cerca de 100 millones invertidos. «Actuaciones que además del retorno para los municipios, dinamizan la actividad económica y empresarial en el ámbito comarcal», resaltó.

Acciones concretas

Otra de las metas de la Diputación es, en palabras de Natàlia Enguix, «impulsar acciones concretas que incidan en la dinamización económica de nuestras comarcas», de ahí la puesta en marcha de la deleción de Promoción Económica.

Como acciones concretas señaló los Bonos Comercio Dana diseñados para reactivar la actividad de establecimientos de 26 municipios gravemente afectados por la Dana del 29 de octubre. «En apenas cinco horas se vendieron 9.000 bonos de los 95.000 emitidos».

Otra iniciativa a la que hizo referencia la vicepresidenta de la Diputación de Valencia fue el Formworking, «unas sesiones formativas a cargo de profesionales cualificados que acercan habilidades directivas a las empresas de las comarcas», pero no solo eso sino que «pretende impulsar las relaciones entre los ayuntamientos y su tejido empresarial mediante la técnica del networking». De hecho, en la edición que arranca esta semana, la Safor acogerá parte de estas jornadas en Vilallonga el 30 de septiembre y el 5 de noviembre.

La música, la gastronomía y el turismo local son sin duda grandes motores de la economía de las comarcas, por ello Enguix no quiso olvidarse de los Festivales Territori. «La diputación colabora actualmente con el Bobal Fest en la comarca de Utiel-Requena y con el Nómade» que se celebra en la comarca de la Vall d’Albaida.

Finalmente, Enguix quiso despedirse agradeciendo al resto de participantes en el foro su trabajo en la dinamización de la economía de la comarca de la Safor.