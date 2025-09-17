La facturación de la agricultura ecológica crece un 13 % en un año

La agricultura ecológica constituye un sector en auge llamado a ir a más, a ocupar cada vez una mayor superficie en la Comunitat Valenciana y a convertirse en una marca de calidad para los consumidores, tanto dentro como fuera de España.

Lo señaló Vicente Faro, presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana, durante la mesa redonda que, junto a otras personas, protagonizó en este primer Foro Más que Empresas organizado en Gandia por el diario Levante-EMV.

Aunque la producción sin el uso de sustancias químicas todavía sigue siendo minoritaria en la Safor y la superficie certificada ocupa unas 321 hectáreas, Faro no dudó en lanzar un mensaje esperanzador. En primer lugar, porque en esta comarca la agricultura ecológica se resiente debido a la predominancia de los cítricos, que alcanzan en muchas zonas el carácter de monocultivo, y, en segundo lugar, por los problemas con el abono que todavía tiene la comunidad de regantes del río Alcoi, lo que impide poder etiquetar como «ecológica» la producción de miles de hanegadas.

El Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana no solo certifica el sector primario, sino también el resto de la cadena que pone al producto en el supermercado, lo que lleva a mantener una relación muy estrecha con empresas de la comarca que se dedican al sector de la alimentación. Entre ellas, y refiriéndose a la Safor, citó Frumesa o Guillem Export, dos de las líderes en implantar procesos para conseguir el sello ecológico al producto.

En Europa esa etiqueta está mucho más valorada por los ciudadanos. Vicente Faro puso cifras a esa realidad y señaló que la mitad de los productos que se certifican en la Comunitat Valenciana se venden fuera de las fronteras, por lo que, reconoció, «nos queda un largo camino que tenemos que recorrer poco a poco».

Impulsa el relevo generacional

El futuro, pese a todo, apunta en dirección positiva. No solo porque el 20 por ciento de la superficie agraria útil de la Comunitat Valenciana ya es ecológica, sino porque alcanza a la inmensa mayoría de municipios y hay datos muy a tener en cuenta. En primer lugar, en la producción ecológica se ven más jóvenes agricultores, con una media de edad de 56 años, lo que supone un relevo generacional que no se está apreciando en el resto del sector. Y otro dato relevante es la incorporación de la mujer al mundo agrícola, que alcanza a un tercio del personal en el mundo de la agricultura ecológica.

Y, finalmente, otra señal de esperanza en el futuro: En un año la facturación de la agricultura ecológica ha crecido un 13%, con tendencia al alza.