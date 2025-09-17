Gandia cerrará al tráfico el centro el lunes 22 por el Día Sin Coches

El Gobierno de Gandia se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará del 22 al 27 de septiembre bajo el lema «Combina y muévete», un llamamiento a la convivencia y al equilibrio en el uso del espacio público entre peatones, bicicletas, transporte público y vehículos privados.

Los actos programados por el ayuntamiento empezarán el lunes 22 con el ya tradicional cierre al tráfico del centro histórico, de 8 a 20 h, convirtiéndose en un espacio libre de vehículos. Al mismo tiempo l’Urbanet será gratuito durante toda la jornada. Ese mismo día se colocará una pancarta en la fachada del consistorio con la participación de centros educativos y del Consell de la Infància. Posteriormente se celebrará una marcha por la movilidad sostenible con dos recorridos diferenciados; uno más largo para bicicletas y otro más corto para patinetes.

El miércoles 24 a las 10.30 horas habrá un pleno infantil sobre movilidad, donde los escolares presentarán sus propuestas. El viernes 26 tendrá lugar la «Revuelta escolar», acción reivindicativa en la que escolares de cada barrio se «manifestarán» con mensajes y pancartas a favor de la movilidad sostenible. Por último, el sábado 27, en la plaza del Prado se instalará un circuito de educación vial donde los niños podrán aprender de manera práctica las normas básicas de circulación.

La concejala de Movilidad, Lydia Morant, comentó que esta semana “no solo se plantea como un conjunto de actividades, sino también como un espacio de reflexión y concienciación, especialmente entre el alumnado de nuestros centros educativos”. En este sentido, recordó que durante estos días se trabajará con los más jóvenes en el uso responsable de bicicletas y patinetes, fomentando el conocimiento de las normas de circulación y la convivencia con el resto de mediados de transporte.

Morant también puso en valor la tarea que desarrolla durando todo el año la Unidad de Educación Vial de la Policía Local, “fundamental para transmitir valores de sostenibilidad y seguridad entre el alumnado, y el trabajo de la cual tiene en esta semana su mejor escaparate”.