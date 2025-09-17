Gandia y la Safor fijan las claves para seguir creciendo y atraer inversión

Gandia y la Safor son un territorio de emprendedores, son una ciudad y una comarca que, no sin esfuerzo, dificultad y reivindicación constante, han sabido adaptarse a las circunstancias históricas para progresar, para ser atractivas a la inversión, y su destino es prometedor. Pero para ello no solo las empresas y la sociedad en su conjunto, sino también las administraciones, tienen que responder para contar con las infraestructuras necesarias que permitan afrontar los retos económicos y sociales de un futuro que, en eso también hay consenso total, se construirá con la colaboración público-privada.

Ese es el concepto que se trasladó en el Foro Comarcal Más que Empresas que Levante-EMV celebró ayer en Gandia, en el que se analizaron las acciones necesarias para impulsar la economía de la comarca. Ha sido el primero de una serie de coloquios que recorrerán las comarcas valencianas con el impulso de los ayuntamientos, de la Vicepresidencia Primera Área de Comarcalización de la Diputación de Valencia, que dirige Natàlia Enguix, Caixa Popular y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Este primer foro, conducido por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, contó con la asistencia del director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, quien recordó que fue en la Safor donde el diario abrió su primera edición comarcal, en el año 1987. Martí destacó que, desde entonces, y así seguirá siendo, el periódico ha estado al lado del progreso social y de las instituciones, así como de las empresas implantadas en el territorio.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, abrió el foro con una detallada intervención en la que destacó que la Safor es «una tierra de emprendedores y una sociedad que siempre ha sabido adaptarse a los tiempos». Tras hacer un balance de los muchos proyectos e inversiones que están en marcha y verán la luz en poco tiempo, la primera autoridad municipal insistió en que Gandia «es una ciudad atractiva para invertir», y destacó que la esencia de esa evolución positiva es la colaboración público-privada. «Gandia crece bien y todavía crecerá mejor gracias a los esfuerzos y a las alianzas compartidas», señaló Prieto, no sin antes reivindicar, como siempre ha hecho esta ciudad, el liderazgo histórico de Gandia, no solo respecto al territorio de la Safor, sino del conjunto de las Comarcas Centrales Valencianas. La clave es no perder competitividad frente a los otros dos grandes focos económicos de València y de Alicante-Elx. «No debemos desviarnos de nuestra senda, porque el camino de la prosperidad nunca es fácil, pero quedarse parados es todavía es peor», fue otro de los mensajes clave de la primera autoridad municipal gandiense.

Tras su intervención tuvo lugar una mesa redonda en la que participaron Salvador Gregori, concejal de Hacienda, Inversiones Estratégicas, Vivienda y Patrimonio de Gandia; Juan Pablo Tur, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES); Rosana Navarro, directora de Gandia Servicios Portuarios (GSP); Josep Llopis, director de zona de Caixa Popular; y Vicente Faro, presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana.

La primera edición del Foro Más que Empresas llenó de público el Urbalab de Gandia. / Agustí Perales Iborra

Salvador Gregori arrancó su intervención defendiendo sobre todo la gran apuesta estratégica que para Gandia supone el desarrollo del polígono Sanxo Llop, donde se implantarán empresas de alto valor añadido que crearán empleo de salarios altos y capacidad de gasto. El concejal calculó que en los próximos años entre 1.500 y 2.000 personas podrían encontrar un trabajo allí, cifra que se sumará a las más de mil personas que forman la plantilla de todos los servicios del hospital comarcal, situado en esta misma zona. Gregori se refirió también al impulso que va a sufrir el puerto, «una gran instalación de desarrollo y crecimiento», gracias a la implantación de una nueva operadora de mercancías, o la perspectiva que genera la construcción del pabellón Gandia Arena, no solo como apuesta para eventos deportivos, sino también para atraer conciertos musicales o congresos, aprovechando la proximidad de los hoteles de la playa.

Juan Pablo Tur puso el foco en la necesidad de impulsar infraestructuras que eviten que la Safor se quede aislada mientras otras comarcas «van muy rápidas» y presentan y ejecutan proyectos importantes para su desarrollo. Ahí el presidente de FAES señaló que los empresarios ya plantearon a Mar Chao, presidenta de la Autoridad Portuaria de València, medidas para «revitalizar» el puerto de Gandia, y exigió una vez más los proyectos para terminar y prolongar la autovía CV-60 y la potenciación de la red eléctrica, muy deficitaria especialmente en el sur de la comarca, lo que pone en riesgo grandes inversiones de empresas, algo que se puso encima de la mesa en una reciente reunión promovida por los empresarios que tuvo lugar en Gandia.

Pero Tur también aplaudió lo que sí avanza, como el proyecto de duplicación de la vía férrea de Gandia a Cullera, que permitirá la conexión de la comarca al Corredor Mediterráneo en condiciones de altas prestaciones, o la reciente y rápida aprobación de las Entidades de Gestión y Modernización (EGM) para los polígonos industriales de Alcodar y Benieto, ambos en Gandia, fruto, señaló, «de la necesaria unidad política que promueve el alcalde de Gandia». Tur concluyó reivindicando acciones para la formación de trabajadores, sobre todo de perfil digital, «que son escasos» y que se van «robando» entre las empresas.

Rosana Navarro, directora de Gandia Servicios Portuarios, se centró en el futuro del puerto de Gandia, que, según defendió, se va a situar en una nueva era gracias a la entrada de un operador con capacidad de tráfico nacional e internacional. «El puerto va a recobrar una importancia esencial para dar soluciones a las empresas de la comarca».

Navarro, quien dijo que el puerto de Gandia «está de moda desde 1886, cuando se puso la primera piedra», llamó a la sociedad de la comarca a implicarse para impulsar la actividad y la generación de economía. «El mensaje es que vamos a sumar todos. Quien quiera restar, que se quede en su casa», indicó la directora de GSP, mientras pedía no olvidarse de los trabajadores portuarios, los estibadores, un colectivo que, dijo, «es oro puro» y que merecen «un diez en profesionalidad, en esfuerzo y en prevención de accidentes». GPS, concluyó, está preparada para formar a gente joven como estibadores, y llamó a Gandia a «enamorarse y a entrar en su puerto» para potenciarlo.

Josep Llopis, por su parte, señaló que Caixa Popular, que lleva más de treinta años implantada en la Safor, tiene como finalidad el apoyo «a todo el tejido empresarial y social» de una comarca que es «una tierra privilegiada» de la que destacó el carácter emprendedor de sus habitantes. «Hay que escuchar las oportunidades que se abren para Gandia», dijo Llopis, defendiendo «una banca que no solo sea importante, sino imprescindible», porque «nuestra misión es ayudar en todos los sectores económicos de la Safor». «Tenemos la suerte de disponer de un tejido empresarial muy diverso», concluyó Llopis, a lo que el concejal Salvador Gregori añadió que precisamente esa es una de las fortalezas de la economía comarcal.

En este primer foro Más que Empresas del diario Levante-EMV el mensaje que quiso trasladar Vicente Faro fue el enorme futuro que tiene la agricultura ecológica que, en la Safor, todavía es muy minoritaria entre otras razones debido al monocultivo en el que predominan los cítricos. «Quiero lanzar un mensaje de optimismo y esperanza», dijo el presidente del Comité de Agricultura Ecológica, quien auguró que el futuro depara un incremento de este tipo de cultivo cada vez más demandado, especialmente en Europa pero también en España. «El camino es a largo plazo, pero no dejaremos de luchar por tener productos de mayor calidad», dijo Faro, quien puso mucho énfasis en señalar que la producción, elaboración y distribución de productos ecológicos ha permitido rebajar la edad media de los agricultores, así como de la incorporación de mujeres. Como dato que ratifica la esperanza de Vicente Faro figura que la agricultura ecológica ha crecido un 13 % en facturación en el último año, una tendencia ascendente que se mantiene.

Natàlia Enguix se encargó de clausurar el Foro y centró su intervención en las políticas de la Diputación de Valencia en materia de promoción económica, destacando la importancia del Pla Obert «como dinamizador de la economía de nuestros pueblos y ciudades, con 350 millones de euros que no solo se traducen en mejoras reales para los municipios, sino también en oportunidades laborales para empresas de todo tipo».

Enguix destacó la apertura de las delegaciones comarcales de Promoción Económica de la diputación, una de las cuales estará en Gandia, y el no menos importante papel de la diputación para impulsar la relación entre ayuntamientos y empresas en la línea de generar sinergias que permitan invertir y generar economía y empleo.

Al acto asistieron numerosos empresarios y representantes de entidades económicas y sociales de Gandia y de la comarca de la Safor.