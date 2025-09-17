Graves deficiencias obligan a cerrar el consultorio médico de Sant Francesc en Oliva

El Consultorio Auxiliar de Sant Francesc no puede continuar abierto. Esta es la principal conclusión de la visita en el centro, realizada este martes, por la alcaldesa, Yolanda Pastor, la concejala de de Salud Pública, Teresa Tur, el arquitecto técnico municipal, Àngel Blasco, y la coordinadora de Enfermería de Oliva, Laura Serrano. La comitiva ha podido comprobar que el edificio presenta "muchas deficiencias" en el interior. El consistorio lleva años actuando para reparar los desperfectos que van saliendo pero ha llegado a un punto en el que la única opción ya es cerrarlo. Las filtraciones y los problemas del edificio han provocado no pocos inconvenientes para el correcto funcionamiento del centro.

La situación se ha agravado en los últimos días, cuando se han producido varios desprendimientos en la fachada que han obligado, por motivos de seguridad, a cortar la calle de Joaquín Rodrigo y, por lo tanto, el acceso al consultorio.

El mismo martes ha tenido lugar una reunión en La Fe de València, en la cual se ha tratado el caso de Oliva y a la que han asistido Laura Serrano, el director médico de Atención Primaria del Departamento de Salud de Gandia, Alfredo Font, y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

Todo ello ocurre mientras el consultorio que se ha construido precisamente para sustituir al que ahora se ha clausurado sigue sin estar en funcionamiento. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el propio conseller Gómez, visitaron el espacio el pasado mes de julio. Durante el recorrido quedó patente que la obra estaba prácticamente acabada y se indicó que a finales de este año se pondría en funcionamiento.

Este miércoles desde la Conselleria de Sanidad han recordado que el local que sufre problemas y que ha tenido que ser cerrado es "municipal" y que el personal que depende del departamento de Sanidad ha sido reubicado de forma temporal en el centro de salud integral de la calle Historiador Bernardí Llorca. Respecto al nuevo edificio, desde la Generalitat aseguran que en estos momentos se está instalando el equipamiento y no abrirá antes de "finales de octubre o principios de noviembre", es decir, en casi dos meses.

Ahora, el ayuntamiento se ha visto obligado a cerrar el consultorio, por lo que habrá que ver si desde el departamento de Sanidad se pone sobre la mesa la posibilidad de adelantar la apertura. Lo cierto es que en julio aún estaba por equipar en su práctica totalidad, y el proceso para hacerlo no es precisamente rápido.

El centro de salud de Sant Francesc en Oliva, que aún no está en funcionamiento / T. Á. Casanova

La concejala de Sanidad, Teresa Tur, ha señalado que el actual Consultorio Auxiliar de Sant Francesc "presenta muchas deficiencias, desde hace décadas, por eso la importancia del nuevo edificio". "Nosotros, en dos años, hemos intentado ir solucionándolas, pero muchas son causadas por el edificio, que tiene más de 50 años, y no siempre podemos actuar para solucionarlas, porque estamos hablando de viviendas particulares", ha indicado.

Por su parte, la alcaldesa, se ha mostrado "confiada" en la respuesta que den desde la Conselleria de Sanidad. "Lo más importante es que el nuevo centro de salud esté abierto y en funcionamiento cuanto antes mejor". "Lo que sí que podemos asegurar es que haremos todo el que esté en nuestras manos para que tanto el personal médico como los usuarios estén tan bien atendidos como sea posible".

Un autobús para trasladar a los pacientes

Causas urgentes requieren medidas igual de urgentes. Por ello, la primera que ha puesto sobre la mesa el ayuntamiento a la vista del cierre del consultorio auxiliar es la de fletar un autobús que traslade de forma gratuita a los usuarios del consultorio auxiliar de Sant Francesc hasta el centro de salud ubicado en la calle del Historiador Bernardí Llorca. La alcaldesa ha pedido "disculpas" por la situación generada.

Mientras, el portavoz del PP en el ayuntamiento, German Salazar, ha culpado de la situación a "la mala gestión municipal" que, a su entender, han llevado a cabo "los gobiernos del PSOE, Compromís y en esta legislatura Projecte Oliva", señala a través de un comunicado. El edil ha acusado a estas formaciones de "abandono" del edificio, inaugurado en 2001 por el entonces alcalde popular Enrique Orquín, por la falta de mantenimiento en su interior.