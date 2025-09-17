Más habitantes que nunca en la Safor

La Safor se ha convertido en un destino atractivo para vivir. Así, al menos, lo atestiguan los últimos datos del padrón, en los que la comarca registra el mayor número de vecinos y vecinas de su historia. En 2024, según las cifras que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de personas empadronadas en los 31 municipios fue de 183.429.

Se trata de un incremento de más de 4.000 personas y un 2,2% por encima del ejercicio anterior. Más allá del dato, lo significativo es que supera la mayor presencia de habitantes que se había registrado hasta ahora, que fue en 2009, cuando había 183.392 personas censadas.

Sin duda, el aspecto que mayor incidencia tiene en el dato global de la comarca es el brutal crecimiento que ha experimentado la ciudad de Gandia. La ciudad vuelve a superar la barrera de los 80.000 habitantes quince años después -según el INE a finales del 2024 se registraban 80.001 vecinos y vecinas-, con un incremento de 2.085 personas respecto al año anterior y que supera en más de 4.300 personas al dato registrado apenas cuatro años antes, por lo que el incremento ha sido importante.

La situación actual es casi idéntica a la de los años previos a la crisis económica.La comarca vivió una eclosión poblacional que llegaba a los municipios buscando un trabajo, que, entonces, encontraban en cuanto ponían un pie en su nuevo destino.

Miles de aquellos nuevos vecinos y vecinas se vieron obligados después a marcharse con el «boom» económico y muchos lo hicieron, además, viendo como los bancos se quedaban unas casas que ya no podían pagar.

En la nueva coyuntura, la población extranjera también tiene un peso muy importante. De hecho, el porcentaje de población que procede de otros países también dibuja una curva ascendente. En cuatro años, ha crecido en más de dos puntos entre 2021 y 2024, al pasar del 11,17% hasta el 12,98% que es el dato con el que se cerró el año pasado.

La eclosión del teletrabajo también es uno de los factores que están favoreciendo el crecimiento demográfico en la comarca. Lo revela el hecho de que la curva ascendente arranca algo después de la pandemia de la covid. Yes que, con la posibilidad de realizar a cabo las labores profesionales a distancia hace que muchos busquen municipios apartados del bullicio de las grandes ciudades para instalarse.

Aunque Gandia es el paradigma de este nuevo crecimiento, el aumento poblacional se aprecia en la inmensa mayoría de los municipios de la comarca. En Oliva la población ha crecido en casi 900 personas en los últimos tres años, con un aumento de casi 500 solo entre el 2023 y el 2024. Tavernes de la Valldigna es, de las tres grandes localidades, la que presenta un incremento más moderado. En este caso registra 535 vecinos y vecinas más que en 2021.

Otro dato destacado es el de Xeraco, que supera los 6.000 vecinos empadronados, algo que no ocurría desde que bajó de ese umbral en el año 2013, en plena crisis tanto económica como demográfica.

La llegada de personas extranjeras no ha ayudado, por el momento, a rejuvenecer la población. La edad media en la comarca en el último año se sitúa en los 46,5 años, que es ligeramente superior a los 46,3 que se registraban en los dos ejercicios anteriores y a los 45,9 del año 2021.

Más necesidades

Una de las consecuencias que el incremento poblacional tiene para los municipios de la Safor es, sin duda, la necesidad de ofrecer más servicios.

Gandia es un ejemplo. La ciudad lleva dos años reclamando la apertura de un nuevo colegio que pueda acoger al gran número de alumnos y alumnas que cada año solicitan matricularse en los centros de la ciudad. Solo en el curso anterior fueron unos 1.200 los que llegaron de manera sobrevenida y durante todo el periodo lectivo y, según la concejala de Educación, Esther Sapena, se espera que en el presente ejercicio las cifras sean parecidas.

El curso pasado, la Conselleria de Educación tuvo que habilitar seis aulas de primaria, lo que supone un colegio entero de ese nivel educativo de una línea.