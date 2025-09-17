Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Júlia de Tavernes: "De mitgera jugue amb més seguretat i assumisc més responsabilitat"

La jugadora professional de Tavernes de la Valldigna disputa aquest dijous la partida inaugural de la Copa Caixa Popular de raspall femení

Júlia, en acció, en la final de l'últim trofeu que ha guanyat

Júlia, en acció, en la final de l'últim trofeu que ha guanyat / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens Carbó

Gandia

Júlia Andrada Alberola complirà 19 anys aquest dissabte 20 de setembre en un 2025 que està sent el millor any de la seua carrera esportiva com a pilotari professional.

Aquest dijous, la jugadora de Tavernes de la Valldigna, protagonitza la partida inaugural de la Copa Caixa Popular en l'Alqueria d'Asnar. Juga amb companyia d'Ángela, substituta de la lesionada Erika, i Marina. Les rivals són Clara, Isabel i Myriam.

Es tracta de la segona participació de Júlia en la Copa. L'any passat va arribar a semifinals. Enguany vol, almenys, superar la lligueta i classificar-se també per la ronda següent.

L'any 2025 és el millor des que està en l'elit femenina de la pilota. Ha sigut campiona de la Lliga CaixaBank y dels trofeus Elisa Tarazona de Riba-roja, Castelló (la Ribera), Mancomunitat de la Safor y Gregori Maians d'Oliva.

A més, ha pujat al podi en l'Europeu de Pilota Jove disputat a Bèlgica com a representant de la Selecció de la Comunitat Valenciana.

La jove esportista ja s'ha fet un lloc preferent en la nòmina professional del raspall femení. Quan va començar jugava de puntera, però ja fa temps que ho fa de mitgera: "penso que ja estic consolidada. Ara jugue amb més seguretat i major confiança".

La vallera diu que "abans anava a les partides amb una miqueta de por, però des que soc mitgera assumisc el meu paper i la responsabilitat de ser una peça important en els equips".

Júlia compagina la pilota amb els estudis. Enguany està en el segon curs de Treball Social a la Universitat de València.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents