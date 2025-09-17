Llopis: "El fundamento de Caixa Popular es ayudar"

«Caixa Popular está en la Safor porque queremos sumar», ese ha sido el mensaje que quiso transmitir el director de zona de esta entidad financiera, Josep Llopis, durante el primer Foro Más que Empresas que tuvo lugar el viernes pasado en el edificio del Urbalab de Gandia.

Ante numerosos representantes institucionales, empresariales, sociales y sindicales de la Safor, Llopis recordó que Caixa Popular lleva implantada en la Safor desde hace más de treinta años y que en todo este tiempo la intención ha sido convertirse en la entidad que genera «el mayor impacto y la mayor implicación social» en el conjunto de la comarca.

Las iniciativas de Caixa Popular se dirigen fundamentalmente a la financiación de proyectos que generen economía, riqueza, desarrollo y empleo en la Safor, una comarca que Josep Llopis definió como «una tierra privilegiada» que siempre ha sabido buscar los caminos del progreso adaptándose a los tiempos y superando cualquier tipo de dificultad o contratiempo. «Esta es, sin duda, una tierra de muchos emprendedores y nosotros queremos escuchar y respaldar las oportunidades que se abren para Gandia y la comarca de la Safor», dijo el director de zona de Caixa Popular.

Llopis puso en valor diversos aspectos que caracterizan el tejido empresarial, productivo y social de la Safor. Así, destacó la importancia de que exista una Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES), que permite «que todos estén unidos e impulsen los avances necesarios, y eso, sin duda, ayuda mucho».

En ese contexto, Caixa Popular se pone a disposición del tejido productivo de la Safor, buscando «alianzas potentes», como la que ya existe con FAES y con las instituciones de la comarca, a las que siempre se ofrece la ayuda para financiar proyectos.

«Nosotros queremos ser una banca que no solo sea importante, sino imprescindible para el territorio en el que se asienta», dijo Josep Llopis, que puso diversos ejemplos de esa colaboración que tantos frutos ha dado y que tanto camino tiene aún por recorrer. «Queremos ayudar, eso es lo importante y ese es el fundamento de Caixa Popular».

Líneas específicas

Josep Llopis recordó que Caixa Popular dispone de líneas de financiación específicas para el sector comercial, tan importante en Gandia, pero también para impulsar iniciativas en el mundo de la agricultura ecológica, en el puerto, para proyectos institucionales y para el turismo, otro de los nichos económicos que generan riqueza y muchísimo empleo en esta ciudad y en esta comarca.

«La Safor es multisectorial, tenemos la suerte de disponer en esta comarca de un tejido empresarial con mucha diversidad y vigor, y eso es muy importante para la generación de empleo», señaló Josep Llopis.

Esa afirmación se asienta sobre una realidad económica que ya se ha demostrado en momentos de dificultades. El concejal de Hacienda, Inversiones Estratégicas, Vivienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Gandia, Salvador Gregori, argumentó, sobre las palabras de Llopis, que justamente esta diversidad de la economía de Gandia y de la Safor le permitió resistir mucho mejor situaciones como la de la pandemia del covid-19, que, especialmente durante los primeros meses, paralizó buena parte de la economía. La estructura productiva de la Safor, que además fue una de las primeras comarcas valencianas en liderar la llamada «desescalada», sirvió de palanca para esa paulatina recuperación de la actividad y, con ella, la lenta vuelta a la normalidad.