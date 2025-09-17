Un nuevo operador para impulsar el tráfico en el puerto de Gandia

Un impulso importante en la actividad del puerto de Gandia. Ese es el objetivo y el deseo de Gandia Servicios Portuarios (GSP), la empresa que ha abierto nuevas rutas de tráfico gracias a la incorporación de más destinos para buques mercantes y para la entrada de nuevas mercancías.

La directora de GPS, Rosana Navarro, que participó en el Foro Más que Empresas de Gandia, recordó no solo que el puerto «es de interés general», con todo lo que eso significa, sino que esta instalación «ha estado de moda desde 1886, cuando se puso la primera piedra».

«Mi ADN forma parte del puerto de Gandia y del Grau», señaló Navarro, quien explicó la llegada de un nuevo operador con una amplia capacidad de genera tráfico nacional e internacional. «El puerto va a recobrar una importancia esencial para aportar soluciones a las empresas de la comarca», señaló la directora de GPS mientras animaba a los empresarios de la Safor y de otras comarcas valencianas a implicarse en ese objetivo. «Vamos a sumar todos, quien quiera restar que se quede en su casa», indicó.

Tras defender a los trabajadores estibadores, de quienes dijo que son «la esencia» de la actividad, llamó a Gandia a «enamorarse de su puerto» y a participar en el impulso que ahora se le quiere dar. «Como dice nuestro alcalde, en Gandia estamos en la línea de salida; que nos levanten la barrera y nos ponemos a correr».

El impulso que va a registrar el puerto gandiense es fruto de una alianza en la que está implicado el grupo Ership, que opera desde hace tiempo en el puerto de Ámsterdam, uno de los más importantes de Europa y del mundo, pero también mantiene una intensa relación con el norte de África y América del Sur. Eso permite abrir nuevas rutas de tráfico, tanto de procedencia como de destino de los buques, y la incorporación de nuevas mercancías.

Gandia Servicios Portuarios obtuvo la autorización de la Autoridad Portuaria de València para operar, una actividad que se estrenó con un buque que llevaba casi cuatro mil toneladas de tableros con destino a la industria maderera.

Entre las mejoras realizadas figura el montaje en el muelle sur de una nueva grúa de gran capacidad que facilita y agiliza la carga y descarga de barcos.