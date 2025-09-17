Las obras en las Casas de los Ferroviarios en Gandia avanzan con la instalación del sistema de aislamiento

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por el presidente de la Junta de Distrito de Corea, Jesús Naveiro; el regidor de Proyectos Europeos y Fondos Next Generation, Vicent Mascarell, así como técnicos municipales y responsables de la empresa constructora, visitaron recientemente las obras de rehabilitación de las Casas de los Ferroviarios.

El proyecto, valorado en 5,2 millones de euros, se enmarca en una de las actuaciones de regeneración urbana más ambiciosas en la ciudad. La intervención incluye tanto la mejora del interior de las viviendas como la renovación de sus fachadas y la reurbanización de los entornos.

“Empezamos con la instalación del sistema de aislamiento térmico (SATE), una de las primeras fases de una remodelación prácticamente integral de las Casas de los Ferroviarios. Se trata de una actuación histórica que mejorará la calidad de vida de los vecinos de 182 viviendas, y que nos sitúa ante uno de los planes de vivienda más potentes que hemos tenido nunca en Gandia”, dijo Prieto.

Prieto y Mascarell con responsables de la empresa que ejecuta el proyecto. / Àlex Oltra

Las obras afectarán a diferentes calles del distrito de Corea, como Cardenal Cisneros, Calderón de la Barca, Poeta Lorente y Perú, además de la intervención específica en la calle Calderón de la Barca, que será completamente remodelada.

La financiación del proyecto procede en un 80% de fondos europeos, mientras que el resto se completa con aportaciones del Ayuntamiento de Gandia y de la Generalitat. Cada vivienda recibirá hasta 30.000 euros de ayuda directa para su rehabilitación, de los cuales entre 20.000 y 25.000 euros estarán subvencionados con fondos europeos.

El alcalde subrayó que se trata del inicio de un plan más amplio de regeneración urbana que llegará a otros barrios de Gandia, como Benipeixcar, Benicanena o Safor, y que se complementa con el plan municipal de vivienda destinada a movilizar el mercado inmobiliario y fomentar también la construcción de obra nueva.